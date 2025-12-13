Τη συζήτηση συντόνισε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece. Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην τεχνολογία και την καινοτομία βρέθηκε στο επίκεντρο του 5ου Emerging Tech Forum, που διοργάνωσε η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA). Τη συζήτηση συντόνισε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece.

Γιώργος Τζάφης, CFO της Acumino Inc.

Ο Γιώργος Τζάφης, CFO της Acumino Inc., υπογράμμισε πως η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή. «Εκπαιδεύουμε ρομπότ μαζί με ανθρώπους, για να ελέγχεται τι μεταδίδεται στα συστήματα. Αν οι άνθρωποι δεν συμμερίζονται τον σκοπό μας, δεν μπορούν να δημιουργήσουν προϊόντα Deep Tech», δήλωσε. Η Acumino διαθέτει γραφεία στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα και στη Νέα Ζηλανδία, με περίπου 20 άτομα στην Ελλάδα αφοσιωμένα στη ρομποτική και την καινοτομία.

Από την πλευρά της, η Metlen Energy & Metals έδειξε πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ο Κωνσταντίνος Φατολάς, CIO της Information Technology & Digital Strategy Division του ομίλου, εξήγησε: «Η τεχνολογία είναι εργαλείο. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο είναι η γνώση που τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου». Η εταιρεία συνδυάζει γνώση σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, ενώ επενδύει σε reskilling και αλλαγή ρόλων, ώστε οι εργαζόμενοι να αξιοποιούν τα εργαλεία για να προχωρούν ένα βήμα παραπέρα.

Ειδική αναφορά έκανε στις προτεραιότητες ασφάλειας που θέτει η εταιρεία, καθώς και στις επενδύσεις που έχει υλοποιήσει για τη βελτιστοποίηση των προγνωστικών μοντέλων, έναν τομέα κρίσιμο για τον ενεργειακό κλάδο.

Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Ο Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), αναφέρθηκε στις προκλήσεις του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας. «Τα μέλη μας σχεδιάζουν και δημιουργούν τεχνολογίες στην Ελλάδα και τις προωθούν διεθνώς. Ωστόσο, παραμένουμε πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπου η καινοτομία αναπτύσσεται ταχύτερα», τόνισε. Υπογράμμισε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να ενδυναμώσει την τεχνολογία, αφαιρώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες και επιτρέποντας στους ανθρώπους να καινοτομήσουν.

Μάχη Γεωργακοπούλου, Impact Investor/Member, Board of Governors, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Μάχη Γεωργακοπούλου, IImpact Investor/Member, Board of Governors, του Πανεπιστημίου Πατρών, επισήμανε: «Η επιτυχία κάθε έργου εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, τις δεξιότητες και τη συνεργασία των ανθρώπων που το υλοποιούν. Η τεχνολογία μπορεί να φέρει καινοτομία, αλλά η πραγματική της αξία προκύπτει μόνο όταν οι άνθρωποι την καθοδηγούν με υπευθυνότητα».

Svilen Rangelov, Συνιδρυτής και CEO της Dronamics.

Τέλος, ο Svilen Rangelov, συνιδρυτής και CEO της Dronamics, παρουσίασε τη δραστηριότητα της εταιρείας του: μεγάλα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη για μεταφορά φορτίων σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρεία συνεργάζεται με κυβερνήσεις και οργανισμούς άμυνας και εξετάζει γεωπολιτικές εξελίξεις για την ανθεκτικότητα των logistics. «Οι πιλότοι παρακολουθούν δύο ανά πτήση τις αποστολές από το έδαφος», εξήγησε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για ασφάλεια και αποδοτικότητα, ακόμη και σε προηγμένα συστήματα.

Το Emerging Tech Forum 2025 πραγματοποιηθηκε στο πλαίσιο του έργου Hellenic Chips Competence Centre (HCCC), το οποίο υποστηρίζεται από το Chips JU και τα μέλη του, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.