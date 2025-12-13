Οι κάτοικοι του Βόλου με τις μαζικές κινητοποιήσεις θέτουν στο επίκεντρο τον άμεσο κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος αφού η μονάδα αποθήκευσης - αεριοποίησης βρίσκεται δίπλα σε κατοικημένες περιοχές όπου υπάρχουν χώροι δουλειάς και σχολεία, ενώ απέχει μόλις 3,5 χλμ. από την 111 πτέρυγα μάχης στη Νέα Αγχίαλο» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ.

«Τον κίνδυνο για τον λαό της περιοχής από τα σχέδια για την κατασκευή μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον Παγασητικό κόλπο», αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Παπαδάκης.

«Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι κάτοικοι της Μαγνησίας που εναντιώνονται στα σχέδια κατασκευής μονάδας αποθήκευσης - αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον Παγασητικό Κόλπο.

»Οι πρόσφατες συμφωνίες Ελλάδας - ΗΠΑ για τον "κάθετο ενεργειακό διάδρομο" έφεραν ξανά στο προσκήνιο τα σχέδια για την κατασκευή μονάδας LNG στον Παγασητικό. Οι εξελίξεις έχουν άμεση σύνδεση με τη συνέχιση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και την προσπάθεια ευρωατλαντικών ομίλων να ανταγωνιστούν τη Ρωσία και την Κίνα.

»Οι κάτοικοι του Βόλου με τις μαζικές κινητοποιήσεις θέτουν στο επίκεντρο τον άμεσο κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος αφού η μονάδα αποθήκευσης - αεριοποίησης βρίσκεται δίπλα σε κατοικημένες περιοχές όπου υπάρχουν χώροι δουλειάς και σχολεία, ενώ απέχει μόλις 3,5 χλμ. από την 111 πτέρυγα μάχης στη Νέα Αγχίαλο» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει: «Πέρα από τον κίνδυνο μεγάλης έκτασης βιομηχανικού ατυχήματος η κατασκευή μονάδας LNG βάζει στο μάτι του κυκλώνα το λαό της περιοχής αλλά και ευρύτερα τον ελληνικό λαό. Οι σχεδιασμοί εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών αλλά και ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων και των εφοπλιστών, που βλέπουν πεδίο για νέες "ενεργειακές" μπίζνες.

»Το λιμάνι του Βόλου σχεδιάζεται να αποτελέσει ένα "αμυντικό" hub στην πράξη ένα πολεμικό ορμητήριο αφού στην περιοχή συγκεντρώνονται βιομηχανίες πολεμικού υλικού, στρατιωτικές βάσεις και συγκοινωνιακές υποδομές που συνδέονται με το λιμάνι. Όπως και άλλα λιμάνια της Ελλάδας έτσι και το λιμάνι του Βόλου μετατρέπεται σε "πύλη εισόδου του αμερικάνικου LNG" με τον ελληνικό λαό να πληρώνει πανάκριβα το κόστος της "πράσινης ανάπτυξης" και ζώντας παράλληλα σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας.

»Οξύνονται οι ανταγωνισμοί με την Κίνα και τη Ρωσία που βλέπουν το λιμάνι του Βόλου να εμπλέκεται βαθύτερα στους σχεδιασμούς ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και να αποτελεί «εμπόδιο» στους σχεδιασμούς τους. Είναι αποκαλυπτικές άλλωστε οι πρόσφατες δηλώσεις του ρωσικού ΥΠΕΞ αλλά και της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με τους σχεδιασμούς για ανάπτυξη του λιμανιού στην περιοχή της Ελευσίνας.

»Η λεγόμενη "απεξάρτηση" της ΕΕ από το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο δένει βαθύτερα την Ελλάδα στο άρμα του ευρωατλαντισμού αφού μετατρέπεται σε "ενεργειακό κόμβο" όπως καυχιέται η κυβέρνηση της ΝΔ στην Ελλάδα. Οι λαοί όμως της Συρίας και της Ουκρανίας είδαν τη χώρα τους τα προηγούμενα χρόνια από "ενεργειακό κόμβο" να γίνεται πεδίο πολέμου εξαιτίας των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων.

»Η μετατροπή του λιμανιού του Βόλου σε ορμητήριο ευρωΝΑΤΟϊκών θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον ελληνικό λαό που βλέπει καθημερινά τις ανάγκες του να θυσιάζονται στις ανάγκες της "πολεμικής οικονομίας" της ΕΕ και με τις κινητοποιήσεις του διατρανώνει ότι δεν θα γίνει "κρέας στα κανόνια"».

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Επιτροπή:

- στο αίτημα των μαζικών φορέων της περιοχής του Βόλου να απαγορευθεί η κατασκευή μονάδας αποθήκευσης - αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασητικό Κόλπο;

- σχετικά με το γεγονός ότι ο Βόλος γίνεται ορμητήριο για τους ενεργειακούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς του ευρωΝΑΤΟικού στρατοπέδου που καθιστούν την περιοχή άμεσα στόχων αντιποίνων με απρόβλεπτες συνέπειες για τον ελληνικό λαό;

- στο γεγονός ότι η προώθηση της "πολεμικής οικονομίας" της ΕΕ και οι επιπτώσεις της καθιστούν πανάκριβη την ενέργεια για τους εργαζόμενους την ίδια στιγμή που αυτή ήδη είχε εκτιναχθεί από την στρατηγική της λεγόμενης "πράσινης" μετάβασης αυξάνοντας σε κάθε περίπτωση τα κέρδη των ομίλων του κλάδου και κλιμακώνοντας την καταστροφή του περιβάλλοντος;»,