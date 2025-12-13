Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Πεντάγωνο.

Αμερικανικό και συριακό στρατιωτικό προσωπικό τραυματίστηκε όταν ένας άγνωστος εισβολέας άνοιξε πυρ εναντίον της περιπόλου τους στην πόλη Παλμύρα της κεντρικής Συρίας, όπως μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Reuters, το SANA επικαλούμενο μια πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι δύο μέλη των συριακών δυνάμεων τραυματίστηκαν και ο εισβολέας σκοτώθηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πηγή ανέφερε ότι αμερικανικά ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες σε μια αμερικανική βάση στην περιοχή Αλ-Τανφ της Συρίας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Νωρίτερα, δύο τοπικοί Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι μια συνοδεία συριακών στρατιωτικών δυνάμεων και αμερικανικών δυνάμεων από τον υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμό που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους δέχτηκε πυρά το Σάββατο, ενώ βρισκόταν σε περιπολία στην Παλμύρα.

Οι ΗΠΑ έχουν στρατεύματα που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας δεκαετούς προσπάθειας να βοηθήσουν μια κουρδική δύναμη εκεί στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους.

