Η ΔΑΣ πρώτη δύναμη, χάνει την πρωτιά που είχε για δέκα χρόνια η ΝΔ, ενώ για μια ακόμα χρονιά μειώνονται τα ποσοστά της ΠΑΣΚΕ.

Έχει, πράγματι, μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.

Η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ, η ΔΑΣ, αναδείχτηκε πρώτη δύναμη στην ΑΔΕΔΥ.

Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλισμού, καθώς οι διορισμοί από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία οδηγούσαν σε θριάμβους της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ.

Η ΔΑΣ έλαβε 22 έδρες στη Διοίκηση, η ΔΑΚΕ κατακρημνίστηκε από την πρώτη θέση μετά από 10 χρόνια και η ΠΑΣΚΕ βγήκε επίσης αποδυναμωμένη, ενώ απώλειες είχε και η παράταξη του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.

Θα κάνει λάθος όποιος δεν ερμηνεύσει τα αποτελέσματα αυτά με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες.

Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι διοίκηση θα σχηματιστεί - γιατί ότι αλλάζουν όλα στο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, αλλάζουν!

Β.Σκ.