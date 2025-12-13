Αν και οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ήταν συχνές καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Μόσχα τις έχει εντείνει καθώς η χώρα εισέρχεται στον χειμώνα.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Ουκρανία, έπειτα από μια σειρά ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας που έπληξαν τις ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι πέντε περιοχές επλήγησαν και τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν, ενώ γίνονται προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την αποκατάσταση των προμηθειών.

Αν και οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ήταν συχνές καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Μόσχα τις έχει εντείνει καθώς η χώρα εισέρχεται στον χειμώνα, αναφέρει το BBC.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Στίβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Γερμανία αυτό το Σαββατοκύριακο για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για περισσότερες συνομιλίες επί της προτεινόμενης συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «μαζικά πλήγματα» εναντίον εγκαταστάσεων του στρατού και του ενεργειακού τομέα της Ουκρανία κυρίως με υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal, «σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον πολιτικών στόχων στη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η Ρωσία επιτέθηκε στη χώρα του με περισσότερα από 450 drones και 30 πυραύλους.

«Το κύριο βάρος της επίθεσης έπεσε στο ενεργειακό μας σύστημα, στον νότο και στην επαρχία της Οδησσού», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι χιλιάδες οικογένειες σε επτά επαρχίες της Ουκρανίας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Είναι σημαντικό κάθε ένας να δει τώρα τι κάνει η Ρωσία (…) διότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για τερματισμό του πολέμου», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Εξακολουθούν να έχουν στόχο να καταστρέψουν το κράτος μας και να προκαλέσουν περισσότερα δεινά στον λαό μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Χωρίς ρεύμα έμεινε προσωρινά ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια έμεινε προσωρινά χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τη νύχτα, για δωδέκατη φορά στη διάρκεια του πολέμου, εξαιτίας της στρατιωτικής δραστηριότητας που επηρέασε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), επικαλούμενος τον διευθυντή του, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Οι δύο γραμμές του δικτύου διανομής ενέργειας έχουν τώρα επανασυνδεθεί, σύμφωνα με τον ΙΑΕΑ, μετέδωσε το Reuters.

Ο αναφερόμενος πυρηνικός σταθμός βρίσκεται σε μία περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία κοντά στην πρώτη γραμμή του πολέμου δεν λειτουργεί, αλλά χρειάζεται διαρκή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των πυρηνικών αντιδραστήρων του, ενώ διαθέτει γεννήτριες που μπαίνουν σε λειτουργία, όταν η παροχή του αποσυνδέεται από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.