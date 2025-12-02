Ο επικεφαλής της Metlen ανέλυσε το πώς η τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη στον ενεργειακό τομέα.

Την άποψη πως η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά μοχλός που μετασχηματίζει εταιρείες και επιχειρήσεις, δημιουργεί καινοτομία και ανοίγει δρόμους για την ανάπτυξη, εξέφρασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Future Unfold» της Grant Thornton, θέτοντας στο επίκεντρο τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για το μέλλον της οικονομίας και της ενέργειας. Όπως υπογράμμισε, η Metlen έχει ενσωματώσει πλήρως αυτή τη φιλοσοφία, καθώς «από την παραγωγή μετάλλων μέχρι την ενέργεια, δύναμή μας είναι η τεχνολογική εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι η πρόοδος της εταιρείας βασίζεται διαχρονικά στην καινοτομία.

Ο επικεφαλής της Metlen ανέλυσε το πώς η τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη στον ενεργειακό τομέα, με στόχο τη βελτιστοποίηση των δικτύων, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την αύξηση της παραγωγικότητας. Όπως είπε, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όχι μόνο ενισχύει την αποτελεσματικότητα, αλλά καθιστά το ενεργειακό σύστημα πιο ανθεκτικό και προσαρμοστικό στις ανάγκες της νέας εποχής. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν είναι αρκετή, τονίζοντας πως «δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί· πρέπει να ανταποκριθούμε με βιώσιμο και όχι μόνο πράσινο τρόπο». Η πρόκληση, όπως είπε, είναι η μετάβαση να γίνει γρήγορα, με ασφάλεια και με τρόπο που δημιουργεί πραγματική αξία για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Μυτιληναίος περιέγραψε επίσης το όραμά του για την επόμενη ημέρα της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι τεχνολογία και βιωσιμότητα αποτελούν πλέον δύο έννοιες αλληλένδετες και αδιαχώριστες. Η εξέλιξη αυτή, είπε, διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις οφείλουν να κινηθούν στρατηγικά, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. «Όταν με ρωτούν για την επόμενη μέρα, βλέπω ένα μέλλον όπου τεχνολογία και βιωσιμότητα θα συνδέονται άρρηκτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Metlen επενδύει συστηματικά σε αυτή τη μετάβαση, με ξεκάθαρο στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. «Το όραμά μας είναι σαφές: θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή μιας αλλαγής που δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά το σύνολο της οικονομίας», είπε, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας για το μέλλον των επιχειρήσεων σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται ραγδαία.