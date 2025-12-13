«Ο Λευτέρης Αυγενάκης όχι μόνο δεν εμπόδισε, αλλά στην πράξη διευκόλυνε τη δράση ενός κυκλώματος που αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται βαθιά εμπλεκόμενη σε ένα καθεστώς διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων και συστηματικής λεηλασίας του δημόσιου χρήματος. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων ήταν δεσμευμένα λόγω σοβαρών ενδείξεων παρατυπιών και αποδεσμεύτηκαν με πολιτική απόφαση, κατά τη διάρκεια της υπουργίας Λευτέρη Αυγενάκη και υπό τη διοίκηση Μπαμπασίδη. Πρόκειται για ένα καραμπινάτο γαλάζιο σκάνδαλο», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ο Λευτέρης Αυγενάκης όχι μόνο δεν εμπόδισε, αλλά στην πράξη διευκόλυνε τη δράση ενός κυκλώματος που αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Ένα κύκλωμα με σαφείς διασυνδέσεις με κομματικούς μηχανισμούς της ΝΔ, με πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και ρόλο στον τρόπο διανομής των επιδοτήσεων. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης είχε στο παρελθόν εξάρει την "ηθική ακεραιότητα" του συλληφθέντα αγροτοσυνδικαλιστή, τον οποίο μάλιστα διόριζε σε «ομάδες εργασίας» για τη διαμόρφωση πολιτικής, καταδεικνύει – ηλίου φαεινότερο – τη στενή πολιτική τους σχέση. Παράλληλα, η παρουσία του ίδιου προσώπου στα επίμαχα πλάνα του 2017, όπου εμφανίζονται ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Αυγενάκη, τον Ξυλούρη ("Φραπέ") και τον Στρατάκη ("Χασάπη"), αποκαλύπτει το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στον στενό κύκλο της ΝΔ.

»Την ίδια στιγμή που πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν απλήρωτοι, που χιλιάδες παραγωγοί δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ, οι «ημέτεροι» της ΝΔ έστηναν μηχανισμούς για να απομυζούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Και όταν το σύστημα αποκαλύφθηκε, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν μια εξεταστική–παρωδία και καταστολή απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται.

»Η Νέα Αριστερά θα είναι σταθερά και αταλάντευτα απέναντι σε αυτό το καθεστώς.

»Δεν θα υπάρξει συγκάλυψη. Δεν θα υπάρξει σιωπή», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.