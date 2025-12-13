Στα ύψη η ένταση τη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2026.

Σε κλίμα έντασης συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμένει στο επίκεντρο, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήρθαν σε ευθεία αντιπαράθεση και για την Υγεία κατά την ομιλία του Άδωνι Γεωργιάδη.

Το φυτίλι της έντασης άναψε η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «γαλάζιους Γκρούεζες» και «γαλάζια συμμορία που έφτιαξε εγκληματική οργάνωση».

«Πάει πολύ να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες. Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλά το ΠΑΣΟΚ για τους Γκρούεζες, ε, συγγνώμη, πάει πολύ. Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ‘80, την εποχή των πρασινοφρουρών, ε, να μιλάει αυτό το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες, πάει διπλά πολύ», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είστε στο 12%, δεν έχετε κανένα τεράστιο ρεύμα. Ναι, η κυβέρνηση έχει δυσκολίες, στο τέλος όμως θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές, όπως κάναμε το ‘19 και το ‘23. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε υπέρ σας, ούτε η κυβέρνηση σείεται για να πέσουμε», πρόσθεσε.

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ το γάντι σήκωσε ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος εκτίμησε πως η ΝΔ «δεν θα δει τρίτη τετραετία». «Κάτι τέτοια έλεγε και ο "άχαστος" Κώστας Καραμανλής. Και τελικά χάσατε με τη μεγαλύτερη διαφορά από το ‘81. Το 80% είναι κατά της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε αυτό», σημείωσε.

Παράλληλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για απόπειρα συμψηφισμού, τονίζοντας πως η δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως περιλαμβάνει «γαλάζια» στελέχη και υπουργούς.

Η ένταση στην Ολομέλεια χτύπησε κόκκινο, όταν ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στα πεπραγμένα του, μίλησε για «ανόητους της Αριστεράς οι οποίοι δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό δαπανών για τη δημόσια Υγεία από καταβολής ελληνικού έθνους».

Ανέφερε δε, ότι η «πρώτη και τελευταία φορά Αριστερά το 2019 έδινε για το ΕΣΥ συνολικώς 4,1 δισ. ευρώ, ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει αυξήσει τις δαπάνες σε 8,2 δισ. ευρώ».

«Εμείς οι ανόητοι της πρώτης φοράς Αριστερά έχουμε υπολογίσει πως η χώρα μας θα χάσει από την Υγεία 189,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029 μέσω του μεσοπρόθεσμου. Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι. Πώς θα πετύχετε με λιγότερα χρήματα;», απάντησε παίρνοντας το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Για υποβάθμιση του ΕΣΥ, με κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι «δώσατε μια ακόμη παράσταση, τα νούμερα ευημερούν, ωστόσο οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ υποφέρουν».

«Πέφτει στο κενό το αφήγημα ενίσχυσης του ΕΣΥ», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ, Τάσος Οικονομόπουλος, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά πως «όχι μόνο δεν χάνει πόρους το υπουργείου Υγείας, αλλά κερδίζει πόρους».

Τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο υπουργό», αρνούμενος μάλιστα να διαγραφεί ο χαρακτηρισμός από τα πρακτικά, όπως ζήτησε ο προεδρεύων της συνεδρίασης και παρά τις αντιδράσεις από τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Με χυδαίο και ακροδεξιό ύφος, ο υπουργός απευθύνει συστάσεις στην αντιπολίτευση να μην είναι ανόητη. Γελοίος υπουργός Υγείας. Δεν ανακαλώ, είναι ένας γελοίος υπουργός Υγείας. Είναι ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης όταν μας λέει πως πάει να μελετήσει το αμερικανικό σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει δημόσια Υγεία εκεί. Πάτε να κάνετε μπίζνες και να τις φέρετε εδώ;», ανέφερε ο κ. Καζαμίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας πως υπήρξε προσβλητικός.