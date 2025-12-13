Γιατί δεν έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που εκθείαζε ο Μητσοτάκης.

«Καψόνια» στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια δείχνει πως κάνει το Μαξίμου, καθώς το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο "Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή" δεν έρχεται για μια ακόμα φορά προς ψήφιση στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο πέρασε εν χορδαίς και οργάνοις από το υπουργικό συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, με τον πρωθυπουργό να τοποθετείται πολύ θετικά, σχεδόν θριαμβευτικά, για τις προβλέψεις του. Στις 20 Οκτωβρίου ήρθε στη Βουλή για διαβούλευση, ενώ από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Είχαν δε κλειστεί ημερομηνίες προκειμένου να έρθει στην Ολομέλεια αμέσως μετά τον προϋπολογισμό, στις 17 με 18 Δεκεμβρίου και στις 8 Ιανουαρίου να ψηφιστεί ώστε να αποτελέσει νόμο του κράτους.

Αν αυτό δεν συμβεί οι στρατιωτικοί θα καθυστερήσουν και άλλο να λάβουν τις αυξήσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο και που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου. Θα τις πάρουν μεν αναδρομικά αλλά θα καθυστερήσουν και άλλο. Ο δε υπουργός Άμυνας είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε κάποιες τροποποιήσεις υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα αλλάξουν την φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Η Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης δεν έχει όμως αποστείλει στη Βουλή το νομοσχέδιο, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη να έχει προφανώς αντιρρήσεις επί του νομοσχεδίου.

Η αλήθεια είναι πως πρόσωπα εντός της κυβέρνησης εκτιμούν ότι το Μαξίμου άρχισε ξανά τα «σπασίματα» στον υπουργό Άμυνας, ιδίως τώρα που εκτιμά πως μπορεί να της βγει το «χαρτί Πιερρακάκης»...