Ποιοι κλάδοι εργαζομένων προετοιμάζονται για απεργία στις 16 Δεκεμβρίου.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προχωρούν σε απεργία, διαμαρτυρόμενοι για τις οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ, πολλοί Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις μισθοδοσίες, ενώ βασικές υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, το πράσινο και οι κοινωνικές δομές λειτουργούν οριακά.

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ τονίζει ότι η τρέχουσα πολιτική οδηγεί στη μετατροπή των Δήμων σε επιχειρηματικές δομές, με αρνητικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όσον αφορά τα ΜΜΜ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση συμμετοχής στην απεργία. Οι αποφάσεις συνήθως ανακοινώνονται λίγα 24ωρα πριν από τις κινητοποιήσεις, οπότε το ενδεχόμενο απεργίας στα μέσα μεταφοράς παραμένει ανοιχτό.