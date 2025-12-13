Οι αγρότες που συνεδριάζουν σήμερα για να σταθμίσουν την στάση τους αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν επιθυμούν ραντεβού στα τυφλά.. «Πρώτα να ανακοινώσει πακέτο μέτρων και μετά θα πάμε» έλεγαν ενδεικτικά μεμονωμένοι βουλευτές βλέποντας την παγίδα πίσω από το... τυρί.

Με έναν ελιγμό προσπάθησε ο πρωθυπουργός και να φέρει σε δύσκολη θέση τους αγρότες και να κόψει την γκρίνια των γαλάζιων βουλευτών.

«Τη Δευτέρα στις 5 η ώρα το απόγευμα περιμένω τους αγρότες στο γραφείο μου» είπε στην Κ.Ο. της Ν.Δ. με τους περισσότερους κυβερνητικούς, πάντως, να δίνουν λίγες πιθανότητες να ευοδωθεί το ραντεβού.

Το μπαλάκι της ευθύνης στους αγρότες

Ανεξαρτήτου αποτελέσματος το Μαξίμου εκτιμά ότι με την πρωτοβουλία Μητσοτάκη το ..μπαλάκι της ευθύνης για την εκτόνωση της κρίσης περνάει στα μπλόκα.

Αν μεν δεχθούν το ραντεβού και σταλεί αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα στο Μαξίμου την Δευτέρα μπαίνουν οι βάσεις για μία πρώτη απόπειρα αποκλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Με την κυβέρνηση να δεσμεύεται να επεξεργαστεί διάφορα αιτήματα ζητώντας παράλληλα την απόσυρση των τρακτέρ.

Αν πάλι κακοφορμίσει η συζήτηση ή δεν προσέλθουν οι αγρότες πάλι η κυβέρνηση θα μπορεί να υποστηρίζει ότι προσπάθησε αλλά οι αγρότες είτε αρνούνται τον διάλογο είτε έχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα αφήνοντας τους εκτεθειμένους στα μάτια της κοινής γνώμης και των εμπόρων που θα ζημιωθούν στις γιορτές.

Στο τέλος υπόλογη η κυβέρνηση για τους κλειστούς δρόμους

Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος λέει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς το μπαλάκι της ευθύνης θα επιστρέψει και πάλι στην κυβέρνηση.

Αν μεν προσέλθουν οι αγρότες και δεν ικανοποιηθούν θα συνεχίσουν τον αγώνα τους- εφόσον παραμένουν απλήρωτοι.

Κλειστοί θα παραμείνουν οι δρόμοι και αν οι αγρότες αρνηθούν το ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Μοιραία οι πολίτες αφού εκτονωθούν στους αγρότες μετά θα στραφούν προς την κυβέρνηση και θα απαιτήσουν να ανοίξει τους δρόμους.

«Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να τους καλέσει σε διάλογο και σε περίπτωση άρνησης να το κλιμακώσει, δηλαδή, να συγκρουστεί μαζί τους για να ανοίξουν οι δρόμοι τότε η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού έχει κάποιο νόημα. Αν , όμως, κάνει το πρώτο βήμα και παραμείνει η χώρα κομμένη στα δύο , τότε η οργή των πολιτών θα στραφεί προς την κυβέρνηση» λέει έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας υπονοώντας ότι η πρόσκληση σε διάλογο δεν αποτελεί από μόνη της στρατηγική κίνηση αλλά ρίσκο.

Η πρωτοβουλία για ραντεβού έκλεισε στόματα

Ο Κ. Μητσοτάκης με τον ίδιο ελιγμό επιχείρησε να κλείσει τα στόματα εκείνων των βουλευτών της Ν.Δ. που πιστεύουν ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός αλλά ότι η κυβέρνηση αρμενίζει στραβά.

Το ραντεβού που όρισε ο πρωθυπουργός με τους αγρότες είχε στόχο να ανακόψει την φόρα όσων βουλευτών ήταν έτοιμοι να ζητήσουν τον λόγο για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που γίνονται οι πληρωμές επαναλαμβάνοντας την θυελλώδη συνεδρίαση στα γραφεία του κόμματος υπό τον Κ. Τσιάρα. Έτσι ελάχιστοι κυβερνητικοί βουλευτές πήραν τον λόγο και αυτοί είχαν επιλεγεί με κριτήριο να αλλάξουν την ατζέντα και να σταθούν στα θετικά του προϋπολογισμού και της οικονομίας.

Το εσωκομματικό μέτωπο καλά κρατεί..

Ο Πρωθυπουργός, επίσης, δεν έκρυψε την ενόχληση του για το αντάρτικο των «6» κυβερνητικών βουλευτών που υπερασπίστηκαν τους κομμένους αγρότες από τις πληρωμές για τις φυσικές καταστροφές και πέρασε στην αντεπίθεση. «Οι βουλευτές δεν είσαστε είμαστε μόνον ιμάντες του κλίματος από την βάση προς τα πάνω. Είμαστε και διαμορφωτές της κοινής γνώμης» είπε υπονοώντας ότι πρέπει να δώσουν τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση και όχι να την υπονομεύουν.

«Να την υποστηρίξουμε την κυβέρνηση αλλά με ποια επιχειρήματα; Θα μας ρωτάνε ποιες λύσεις προκρίνουμε για τον πρωτογενή τομέα ή γιατί κόπηκαν οι πληρωμές τους και εμείς θα απαντάμε με την εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup;» αναρωτιόντουσαν γαλάζιοι βουλευτές μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Κι αν το Μαξίμου στο παρασκήνιο ζητάει κομματική νομιμοφροσύνη με το επιχείρημα ότι η εκλογή των βουλευτών περνάει μέσα από την νίκη της Ν.Δ. , οι βουλευτές από την πλευρά τους δηλώνουν αδυναμία και να εφεύρουν επιχειρήματα εκεί που δεν υπάρχουν και να σηκώσουν το βάρος σειράς λαθών της κεντρικής κυβέρνησης. «Εμείς φταίμε για τους χειρισμούς στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; ή για τον «φραπέ;» ή για το φιάσκο των ΕΛΤΑ;» λένε και διαμηνύουν ότι δεν θα δεχθούν να γίνουν ο κυματοθραύστης λάθος επιλογών ή κακών κυβερνητικών χειρισμών.