Την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση θα καθορίσει η απόφαση των αγροτών στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας στις 12.00, λίγες ώρες μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00.

Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 40 μπλόκα από όλη τη χώρα, ενώ οι κινητοποιήσεις βρίσκονται ήδη στη 14η ημέρα τους.

Αν υπάρξει συνεννόηση, τα αιτήματα των μπλόκων θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φανεί αν οι αγροτοσυνδικαλιστές επιλέγουν τη συνέχιση της σκληρής γραμμής.

Στάση αναμονής στη Δυτική Ελλάδα - Παραμένουν τα μπλόκα

Στάση αναμονής κρατούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιμένοντας τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης.

Συγκεκριμένα, μετά τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν στην σύσκεψη, θα ακολουθήσουν συνελεύσεις στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας, ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μέχρι λοιπόν την ώρα των νέων αποφάσεων, θα παραμένουν στα μπλόκα που υπάρχουν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για όγδοη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου παραμένουν στο μπλόκο της γέφυρας του Ευήνου, ενώ συνάδελφοί τους από την Ναυπακτία και την Δωρίδα, που έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Μόρνου, συνεχίζουν τις ενημερωτικές δράσεις.

Ταυτόχρονα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο στην Αμβρακία οδό, ενώ σχεδιάζουν δράσεις στα διόδια του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, καθώς και στο μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι εισήλθαν το βράδυ της Παρασκευής με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στο κέντρο της πόλης του Πύργου.

Δυναμική η κινητοποίηση στο λιμάνι Θεσσαλονίκης - Πέταξαν σανό σε πολιτικά γραφεία στη Λάρισα

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς. Οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους, δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό τους προγραμματισμό σε συνεννόηση με τις Αρχές και συντονισμένα όπως είχαν φτάσει στο λιμάνι, αποχώρησαν, ενώ άνοιξαν κανονικά οι πύλες στο λιμάνι και οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών Λαρισαίων βουλευτών της ΝΔ.

Ξεκίνησαν από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνέχισαν σε αυτό του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξαν στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Οι αγρότες εκτός από τα τρακτέρ, είχαν μαζί τους σανό, το οποίο σκόρπισαν στις εισόδους των πολυκατοικιών όπου στεγάζονται τα πολιτικά γραφεία.

