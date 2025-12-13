Η «συγκυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση» καλά κρατεί, παρά τις προσπάθειες του Δούκα!

Πέρασε ασχολίαστο, αλλά έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.

Τους αγρότες από την Κρήτη που επιχείρησε η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει για να «σπάσει» τα μπλόκα των αγροτών, στο Μαξίμου συνόδευε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Τον οποίο στήριξε μεν στις τελευταίες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά (υποτίθεται;) πως παραμένει ΠΑΣΟΚ.

Ούτως ή άλλως σε πολλούς κοινωνικούς τομείς στελέχη που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ αποτελούν στηρίγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μεταξύ αυτών και στην αυτοδιοίκηση, παρά τις πετυχημένες προσπάθειες του Χάρη Δούκα να στηθεί μέτωπο απέναντι στο Μαξίμου.

Η κατάσταση αυτή είναι κατά τη γνώμη μας ένας λόγος που δεν πείθει το ΠΑΣΟΚ ότι αν χρειαστεί και για «το καλό της πατρίδας» δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.

Και ας το εννοεί ο Ανδρουλάκης.

Β.Σκ.