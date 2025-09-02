Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Ο αγιασμός στα σχολεία θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου, το τελετουργικό και οι συμβολισμοί.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πλησιάζει με τους μαθητές να καλούνται να επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στις 11 Σεπτεμβρίου. Η φετινή σχολική χρονιά με τις 167 μέρες μαθημάτων κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με την απαραίτητη τελετή του αγιασμού.

Μαθητές όλων των βαθμίδων δίνουν ραντεβού με τους συμμαθητές τους στο προαύλιο για τις 11 του μήνα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Με την επιστροφή των εκπαιδευτικών στα σχολεία και την ανάληψη των φετινών τους καθηκόντων έχει αρχίσει η ενημέρωση των γονέων και των μαθητών για το ακριβές ωράριο του αγιασμού. Παραδοσιακά, πρώτα γίνεται ο αγιασμός στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά και εν συνεχεία η σκυτάλη δίνεται σε Γυμνάσια και Λύκεια. Σύμφωνα με το τελετουργικό, οι ιερείς των ενοριών των σχολείων δίνουν το παρών στα προαύλια κάθε 11 Σεπτέμβρη για να ευλογήσουν τη έναρξη των σχολείων. Μετά το πέρας του αγιασμού η διεύθυνση του σχολείου ειθισται να καλωσορίζει τους μαθητές και ιδιαίτερα τα πρωτάκια κάθε χρονιάς που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη της εκάστοτε βαθμίδας.

Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για τον αγιασμό σε πολλά σχολεία της χώρας. Ενδεικτική η ανακοίνωση που αναφέρει ότι «σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα τελεστεί στο σχολείο μας την Πέμπτη 11/09/2025 και ώρα 9:00 π.μ.Μετά την τελετή του Αγιασμού θα γίνει διανομή των σχολικών βιβλίων και του ωρολογίου προγράμματος. Σας ευχόμαστε καλή σχολική και δημιουργική χρονιά.»

Γιατί τα σχολεία ανοίγουν πάντα με την τελετή του αγιασμού;

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους φετινούς τους μαθητές. Η έναρξη των σχολείων είναι αναπόσπαστη με την τελετή του αγιασμού. Με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, στο κέντρο του προαυλίου δεσπόζει ένα τραπέζι και πάνω ο ιερέας βάζει ένα μπολ με νερό, ένα κλωνάρι βασιλικό και δίπλα τον σταυρό και το θυμιατήριο.Ο ιερέας αρχίζει να διαβάζει ευχές και να ψάλλει. Ανάβει το μοσχοθυμίαμα και ευλογεί τους μαθητές. Παίρνει στα χέρια του τον σταυρό και το κλωνάρι του βασιλικού, τα βυθίζει τρεις φορές στο νερό για να αγιαστεί. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές κάνουν τον σταυρός τους και ο παπάς τους ρίχνει νερό με τον βασιλικό και ψάλλει το απολυτικιο «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρο νομίαν σου, νίκας τοῖς Ευσεβέσι κατ' ἐναντίων δωρούμε νος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα» και εύχεται: «Καλή χρονιά!».

Η τελετή του αγιασμού έχει συμβολισμό για αυτό το σκοπό και επιλέγεται για την πρώτη μέρα κάθε σχολικής χρονιάς. Όπως τονίζεται από πλευράς Εκκλησίας «όταν αρχίζουμε κάτι καινούριο, ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Με τον Αγιασμό έρχεται η χάρη του Θεού και βρίσκεται κοντά μας σε κάθε τίμιο έργο που κάνουμε, για να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη».