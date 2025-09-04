«Κλείδωσε» η πρώτη πανελλήνια μέρα χωρίς μαθήματα και τσάντες στα σχολεία αλλά με απουσίες

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία με τους μαθητές να γιορτάζουν την «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» συμμετέχοντας σε αθλητικές δράσεις.

Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου για την έναρξη των μαθημάτων μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Το Υπουργείο Παιδείας ήδη προετοιμάζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς με τις εγκυκλίους να στέλνονται στις σχολικές μονάδες ώστε να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες των πρώτων ημερών επανεκκίνησης του εκπαιδευτικού έργου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσκληση ενδιαφέροντος που απέστειλε το Υπουργείο στις αθλητικές ομοσπονδίες στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Πανελλήνιας/Ευρωπαϊκής Μέρας Σχολικού Αθλητισμού που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα γιορταστεί στα σχολεία την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

26 Σεπτεμβρίου: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα μαθημάτων στα σχολεία με την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού

Την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου τιμάται τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του σχολικού αθλητισμού με το αρμόδιο Υπουργείο να έχει θεσπίσει μάλιστα και την Πανελλήνια/Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Είναι η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με τις σχολικές μονάδες να καλούνται ανήμερα της Πανελλήνιας Μέρας να διοργανώσουν αθλητικές δραστηριότητες και να φιλοξενήσουν αθλητικά προγράμματα και διαλέξεις με την υποχρεωτική παρουσία των μαθητών με απώτερο στόχο να ενισχυθεί η αθλητική παιδεία και να αναδειχθούν τα πολύπλευρα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά.

Το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι εκείνη την μέρα οι μαθητές πάνε στα σχολεία χωρίς τσάντες, δεν τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων όμως λαμβάνονται κανονικά απουσίες καθώς δεν είναι σχολική αργία αλλά σχολική μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες αθλητικές δράσεις και να παρακολουθήσουν δια ζώσης τα αθλητικά προγράμματα που θα φιλοξενηθούν στο σχολείου τους ώστε να γνωρίσουν και να μυηθούν στην πολυδιάστατη αξία του αθλητισμού ως θεμέλιο για την υγιή σωματική, πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ η φιλοσοφία του εορτασμού είναι η προαγωγή του σχολικού αθλητισμού. Η ημέρα αποτελεί υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται στις επιδόσεις, αλλά παραμένει φορέας ανθρωπιστικών αξιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όπως τότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπήρξαν σύμβολο αριστείας και ειρηνικής συνύπαρξης, έτσι και σήμερα ο εκπαιδευτικός της φυσικής αγωγής καλείται να εμπνεύσει τους μαθητές να ενστερνιστούν το αθλητικό πνεύμα.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στο Dnews ότι η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025 δεν είναι απλώς μια εκδήλωση, αλλά μια αναγκαιότητα που υπενθυμίζει ότι στις σχολικές αίθουσες σήμερα διαμορφώνονται οι πολίτες του αύριο.