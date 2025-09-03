Σχολεία: Έρχεται τριήμερο μετά τον αγιασμό, οι τυχεροί μαθητές

Η πρώτη σχολική αργία «κλείδωσε» για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον αγιασμό στα σχολεία, αλλά για κάποιους τυχερούς μαθητές έρχεται το πρώτο τριήμερο ξεκούρασης. Η πρώτη αργία της νέας χρονιάς με κλειστά σχολεία και μια μέρα αποχής από την σχολική ρουτίνα συνδέεται με την γιορτή του Αγίου Βησσαρίωνα.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές των Τρικάλων και της Καλαμπάκας θα έχουν σχολική αργία τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα που τιμάται η γιορτή του πολιούχου Αγίου. Έτσι, για αυτούς η επιστροφή στα θρανία θα συνοδεύεται από ένα μικρό διάλειμμα, αφού η Δευτέρα δημιουργεί τριήμερο ανάπαυλας αμέσως μετά τον αγιασμό.

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές αυτών των περιοχών «κερδίζουν» μια ευκαιρία ξεκούρασης ώστε να προσαρμοστούν πιο ομαλά στη σχολική ρουτίνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα μαθήματα για αυτούς θα συνεχιστούν κανονικά από την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.