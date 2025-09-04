Γονική άδεια και αγιασμός: Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς για την πρώτη μέρα στα σχολεία

Την επόμενη Πέμπτη ξεκινούν τα σχολεία με χιλιάδες μαθητές και γονείς να μπαίνουν στην «σκληρή» πραγματικότητα.

Για την πρώτη μέρα στο σχολείο οι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση γονικής άδειας. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών το οποίο παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι, είναι άδεια με αποδοχές και χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση.

Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

Δικαίωμα στην άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38).

«Η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά (Εγκ. 47972/2021)», επισημαίνεται.

Νέα γονική άδεια

Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία στις 11 Σεπτέμβρη φέρνει ευχάριστα νέα και στους εργαζόμενους γονείς καθώς από τη νέα σχολική χρονιά τίθεται σε ισχύ μια νέα γονική άδεια. Η νέα αυτή γονική άδεια δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εργασία τους χωρίς να στερηθούν το ημερομίσθιο καθώς πρόκειται για μια επίσημη άδεια που έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η εν λόγω γονική άδεια που ενεργοποιείται για πρώτη φορά φέτος αφορά την 11η Δεκεμβρίου. Η επιλογή της μέρας αυτής είναι δεδομένη και αποκλειστική για κάθε έτος εκτός αν «πέσει» Σαββατοκύριακο οπότε μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη είτε για την προηγούμενη σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Η γονική αυτή άδεια παρέχεται εφεξής στους γονείς προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ειδική ενδοσχολική συνεκπαίδευση που θα γίνεται στα σχολεία στις 11 Δεκεμβρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

Η καθιέρωση της αποφασίστηκε στο πλαίσιο των δράσεων και των πρωτοβουλιών που εκπονεί η κυβέρνηση με απώτερο στόχο την εξάλειψη της νεανικής παραβατικότητας και των φαινομένων βίας ανηλίκων που παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει τονιστεί στη μάχη κατά της κατά της βίας ανηλίκων δίνεται πρωτίστως έμφαση στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας αλλά και ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων/ ασκούντων την επιμέλεια παιδιών στη σχολική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συνεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων/ασκούντων την επιμέλεια.

Βάσει όλων αυτών αρχής γενομένης από την φετινή 11η Δεκεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, οι εργαζόμενοι γονείς καλούνται να δίνουν το παρών στις σχολικές μονάδες και να παρακολουθούν συζητήσεις και προγράμματα με εποπτεία ειδικών σε ζητήματα π.χ. πρώιμης παρέμβασης, διαπαιδαγώγησης ανηλίκων, ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας. Σε πρώτη φάση η άδεια αυτή καλύπτει γονείς μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί εάν θα επεκταθεί και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γονική άδεια αλλά με υποχρεωτική παρουσία στην συνεκπαίδευση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews οι γονείς που θα κάνουν χρήση αυτής της άδειας θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις συνεκπαίδευσης που θα λάβουν χώρα στο σχολείο των παιδιών στις 11 Δεκεμβρίου.

Βέβαια αξίζει να τονιστεί ότι η συνεκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, με χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μέσων. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να εκδοθεί σχετική ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να αναδειχθεί πλήρως το πλαίσιο και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την νέα αυτή γονική άδεια προκειμένου να την αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι γονείς.

Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας με τη νέα ρύθμιση, όχι μόνο δίνεται θεσμικό δικαίωμα στον εργαζόμενο γονέα να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δημιουργείται και ένα πλαίσιο διαλόγου και καλλιέργειας κοινών αξιών με το σχολείο.

Αυτό είναι το έντυπο χορήγησης γονικής άδειας