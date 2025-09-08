Games
Σχολεία: Πρώτο κουδούνι την Πέμπτη με αγιασμό και βιβλία

Όλα είναι έτοιμα για τον αγιασμό και την πρώτη μέρα στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Λίγα 24ωρα μας χωρίζουν από την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία καθώς την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026. Οι καλοκαιρινές διακοπές ολοκληρώθηκαν και πλέον οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να δώσουν το παρών στις σχολικές τους μονάδες. Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος η αυλαία των μαθημάτων θα ξεκινήσει με την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού.

Αγιασμός στα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας η έναρξη της σχολικής χρονιάς θα γίνει παραδοσιακά με τον αγιασμό που θα λάβει χώρα το διάστημα από τις 8:00 έως τις 10:00 . Κάθε σχολική μονάδα ορίζει δικό της χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει η τελετή οπότε γονείς και μαθητές παρακολούνται να ενημερωθούν από τα σχολεία για το ωράριο αγιασμού.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακά στο προαύλιο σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη γεμάτης και δημιουργικής χρονιάς. Ο ιερέας της ενορίας θα τελέσει τον αγιασμό, ευλογώντας όλους τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Η ευλογία του συμβολίζει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη μαθητική ζωή, γεμάτο ελπίδες και φιλοδοξίες. Με την ευχή οι μαθητές να αντιμετωπίσουν τη νέα σχολική χρονιά με υπομονή και πνεύμα συνεργασίας, καθώς η γνώση και η προσπάθεια θα τους οδηγήσουν σε ένα λαμπρό μέλλον. Μετά την τελετή του Αγιασμού θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί, θα ανακοινωθούν τα τμήματα στους μαθητές και θα ενημερωθούν για τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του σχολείου και το πρόγραμμα μαθημάτων. Επίσης θα γίνει και η διανομή των σχολικών βιβλίων της χρονιάς.

Οι διευθυντές των σχολείων θα καλωσορίσουν τους μαθητές στα σχολεία και θα τους ευχηθούν να έχουν καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη γνώσεις, δεξιότητες και ευχάριστες εμπειρίες. Παράλληλα θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη λειτουργίας της Πρωινής Ζώνης και του Ολοήμερου Προγράμματος. Στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τα πρωτάκια καθώς οι γονείς μαζί με τους μαθητές της Α τάξης είθισται να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για το πλαίσιο φοίτησης στην Πρωτοβάθμια βαθμίδα και να τους δίνονται οδηγίες για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν μετά τον αγιασμό και αφού έχουν παραλάβει τα βιβλία τους το αργότερο μέχρι τις 11:30.

