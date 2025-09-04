Με τι καιρό θα ανοίξουν τα σχολεία: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Τα σχολεία ανοίγουν στις 11 του μήνα με τον καιρό να δείχνει το καλοκαιρινό του πρόσωπο.

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται δίνοντας σκυτάλη στο άνοιγμα των σχολείων στις 11 Σεπτεμβρίου. Όπως όλα δείχνουν ο καιρός θα είναι σύμμαχος των μαθητών όλων των βαθμίδων στην επιστροφή στην σχολική καθημερινότητα καθώς η καλοκαιρία και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα συνεχιστούν.

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα ηχήσει με ευνοικές συνθήκες καθώς ανήμερα του αγιασμού ο καιρός θα είναι γενικά ζεστός και ηλιόλουστος σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο στην καθιερωμένη πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών όπως δημοσιεύεται στο προσωπικό του ιστολόγιο «η διάταξη των βαρομετρικών φαινομένων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα Β. Βαλκάνια και τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, θα διατηρηθεί τουλάχιστον ως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.». Με αυτά τα δεδομένα θα έχουμε βοριάδες στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ επεξηγεί και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο υδράργυρος θα κινηθεί υψηλότερα από τις συνήθεις θερμοκρασιακές τιμές του μήνα.

Όπως σημειώνει «οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν: στα ηπειρωτικά από 32 ως 35 βαθμούς και στα νησιά από 29 ως 32 βαθμούς. Οι τιμές αυτές είναι περίπου κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτέμβρη.» Βέβαια δεν παραλείπει να τονίσει ότι «στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι σχετικά χαμηλές, αποτέλεσμα του καθαρού ουρανού, των ασθενών ανέμων και της μεγαλύτερης πλέον διάρκειας της νύχτας σε σχέση με το καλοκαίρι.»

Τέλος σημειώνει ότι δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές οπότε οι σχολικές τελετές αγιασμού και υποδοχής των μαθητών θα γίνουν στα προαύλια χωρίς να υπάρχει ο φόβος μπόρας ή καταιγίδας. «Η δομή της ατμόσφαιρας θα είναι ευσταθής, με συνέπεια την απουσία αξιόλογων βροχών» τονίζει ο κ. Ζιακόπουλος.