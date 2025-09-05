Σχολεία: Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, τα ωράρια σχολάσματος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ωράρια αποχώρησης από το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό.

Τα σχολεία όλης της χώρας ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Την ημέρα λήξης των μαθημάτων χορηγούνται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων τίτλοι προόδου και αντίγραφα τίτλου σπουδών που προβλέπονται στο άρθρο 20. Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται από τα νηπιαγωγεία τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών για την εγγραφή τους στα Δημοτικά και από τα Δημοτικά οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε 3 τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.

Τι ισχύει για τις πρώτες μέρες μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία

Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό σύμβουλο, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των 2 εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο.

Τι ισχύει για το Ολοήμερο Δημοτικό

Από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό των σχολείων θα εκκινήσει και η λειτουργία των τμημάτων του ολοήμερου σύμφωνα με τις ώρες αποχώρησης που έχουν δηλώσει οι γονείς.

Για το σχολικό έτος 2025-26, η αποχώρηση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθορίζεται ως εξής:

Στις 14:55, με τη λήξη της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Στις 15:50, με τη λήξη της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Το ωράριο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει: α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες (προνήπια/νήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00, β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00 και γ) το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου που εφαρμόζεται στις από τις 13:00 έως τις 17:30. Στο πλαίσιο του Προαιρετικού και Νέου, Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρόωρης Υποδοχής από τις 7:45 μέχρι τις 8:30.

Στο Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος Ολοήμερου Προγράμματος, δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία. Στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, από τον/την εκπαιδευτικό για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση.

Η Πρόωρη Υποδοχή μαθητών/τριών (7:45-8:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Η υποδοχή των

μαθητών/τριών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από τις 7:45 έως τις 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από τις 8:15 έως τις 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα.

Η προετοιμασία για την αποχώρηση των μαθητών/τριών α) από το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12:45 έως τις 13:00 με ώρα αποχώρησης στις 13:00 β) από το Προαιρετικό

Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις 15:45 έως τις 16:00 με ώρα αποχώρησης στις 16:00 και γ) από το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου για την 1η αποχώρηση από τις 15:45 έως τις 16:00 με ώρα

αποχώρησης στις 16:00 και για τη 2η αποχώρηση από τις 17:15 έως τις 17:30 με ώρα αποχώρησης στις 17:30 με τη λήξη του προγράμματος.