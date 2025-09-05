Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Αγιασμός στα σχολεία: Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις 11/9

Αγιασμός στα σχολεία: Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις 11/9
Τα σχολεία προετοιμάζονται για να υποδεχθούν ξανά τους μαθητές την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, οι οδηγίες για την πρώτη μέρα στα θρανία.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί δίνουν ραντεβού στα θρανία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την προσεχή Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Τα σχολεία θα δεχθούν πάλι τη μαθητική κοινότητα και τα προαύλια θα πλημμυρίσουν φωνές, γέλια και ομιλίες μετά από την σχεδόν τρίμηνη ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών.

Η αυλαία της σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα «σηκωθεί» την Πέμπτη με το αρμόδιο Υπουργείο ήδη να έχει στείλει στις σχολικές μονάδες τις εγκυκλίους λειτουργίας όλων των βαθμίδων καθώς και τις λεπτομέρειες για την επανεκκίνηση των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν στα σχολικά τους καθήκοντα από την 1η του μήνα έχουν ήδη καταρτίσει το πλαίσιο και το πρόγραμμα του αγιασμού και της πρώτης μέρας στα σχολεία και στις ιστοσελίδες των σχολείων έχει αναρτηθεί η ακριβής ώρα αγιασμού προς ενημέρωση γονέων και μαθητών. Η τελετή του Αγιασμού θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ώρες για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:

• Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: 08:15 έως 09:00

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποδαρικό στα σχολεία με νέα γονική άδεια - Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους γονείς

Ποδαρικό στα σχολεία με νέα γονική άδεια - Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους γονείς

Παιδεία
«Κλείδωσε» η πρώτη πανελλήνια μέρα χωρίς μαθήματα και τσάντες στα σχολεία αλλά με απουσίες

«Κλείδωσε» η πρώτη πανελλήνια μέρα χωρίς μαθήματα και τσάντες στα σχολεία αλλά με απουσίες

Παιδεία
Σχολεία: Έρχεται τριήμερο μετά τον αγιασμό, οι τυχεροί μαθητές

Σχολεία: Έρχεται τριήμερο μετά τον αγιασμό, οι τυχεροί μαθητές

Παιδεία

• Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.

Όπως ορίζεται από πλευράς Υπουργείου «κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν.»

Σχολεία: Η αλλαγή στη διανομή σχολικών βιβλίων μετά τον αγιασμό

Βέβαια, όπως ενημερωθήκαμε σε πολλά σχολεία τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας ανακοινώθηκε στους μαθητές ότι την Πέμπτη μετά τον αγιασμό θα πάνε στις τάξεις για να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς και να πάρουν το πρόγραμμα των επόμενων ημερών και η διανομή των σχολικών βιβλίων θα μετατεθεί για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα σε ανακοίνωση που στάλθηκε σε Δημοτικό της Αττικής αναφέρεται ότι «ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11.09.2025 και ώρα 08.30 στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Μαθητές και γονείς μπορούν να προσέλθουν στο χώρο του σχολείου από 08.15. Μετά το πέρας του αγιασμού θα αποχωρήσουν από την κεντρική είσοδο οι γονείς και τα παιδιά όλων των τάξεων, εκτός από τα δύο τμήματα της Α΄τάξης που θα παραμείνουν για μια σύντομη ενημέρωση και για να γνωρίσουν τις δασκάλες τους. Τα βιβλία θα μοιραστούν στους μαθητές την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Γκρίνια για τις κουτσουρεμένες προσλήψεις και τα ηχηρά κενά στα σχολεία

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Γκρίνια για τις κουτσουρεμένες προσλήψεις και τα ηχηρά κενά στα σχολεία

Παιδεία
Σχολεία: Εδώ θα βλέπουν οι γονείς τις κοπάνες και τους βαθμούς των παιδιών

Σχολεία: Εδώ θα βλέπουν οι γονείς τις κοπάνες και τους βαθμούς των παιδιών

Παιδεία
Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία, οι οδηγίες

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία, οι οδηγίες

Παιδεία
Προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα - Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα - Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Παιδεία

NETWORK

Αθανάσιος Σαββάκης, πρώην πρόεδρος ΣΒΕ: Το ενεργειακό κόστος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της βιομηχανίας σήμερα

Αθανάσιος Σαββάκης, πρώην πρόεδρος ΣΒΕ: Το ενεργειακό κόστος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της βιομηχανίας σήμερα

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από τους υγειονομικούς ενόψει της ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από τους υγειονομικούς ενόψει της ΔΕΘ

healthstat.gr
Δημήτρης Πύρρος: Αποχωρεί ο ιατρικός διευθυντής του ΕΚΑΒ – Η ανάρτηση στο Facebook

Δημήτρης Πύρρος: Αποχωρεί ο ιατρικός διευθυντής του ΕΚΑΒ – Η ανάρτηση στο Facebook

healthstat.gr
Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren

Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren

ienergeia.gr
Κ. Χατζηδάκης: Η επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε

Κ. Χατζηδάκης: Η επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε

ienergeia.gr
Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες

Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες

ienergeia.gr
Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο

healthstat.gr