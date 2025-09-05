Αγιασμός στα σχολεία: Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις 11/9

Τα σχολεία προετοιμάζονται για να υποδεχθούν ξανά τους μαθητές την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, οι οδηγίες για την πρώτη μέρα στα θρανία.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί δίνουν ραντεβού στα θρανία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την προσεχή Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Τα σχολεία θα δεχθούν πάλι τη μαθητική κοινότητα και τα προαύλια θα πλημμυρίσουν φωνές, γέλια και ομιλίες μετά από την σχεδόν τρίμηνη ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών.

Η αυλαία της σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα «σηκωθεί» την Πέμπτη με το αρμόδιο Υπουργείο ήδη να έχει στείλει στις σχολικές μονάδες τις εγκυκλίους λειτουργίας όλων των βαθμίδων καθώς και τις λεπτομέρειες για την επανεκκίνηση των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν στα σχολικά τους καθήκοντα από την 1η του μήνα έχουν ήδη καταρτίσει το πλαίσιο και το πρόγραμμα του αγιασμού και της πρώτης μέρας στα σχολεία και στις ιστοσελίδες των σχολείων έχει αναρτηθεί η ακριβής ώρα αγιασμού προς ενημέρωση γονέων και μαθητών. Η τελετή του Αγιασμού θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ώρες για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:

• Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: 08:15 έως 09:00

• Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.

Όπως ορίζεται από πλευράς Υπουργείου «κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν.»

Σχολεία: Η αλλαγή στη διανομή σχολικών βιβλίων μετά τον αγιασμό

Βέβαια, όπως ενημερωθήκαμε σε πολλά σχολεία τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας ανακοινώθηκε στους μαθητές ότι την Πέμπτη μετά τον αγιασμό θα πάνε στις τάξεις για να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς και να πάρουν το πρόγραμμα των επόμενων ημερών και η διανομή των σχολικών βιβλίων θα μετατεθεί για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα σε ανακοίνωση που στάλθηκε σε Δημοτικό της Αττικής αναφέρεται ότι «ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11.09.2025 και ώρα 08.30 στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Μαθητές και γονείς μπορούν να προσέλθουν στο χώρο του σχολείου από 08.15. Μετά το πέρας του αγιασμού θα αποχωρήσουν από την κεντρική είσοδο οι γονείς και τα παιδιά όλων των τάξεων, εκτός από τα δύο τμήματα της Α΄τάξης που θα παραμείνουν για μια σύντομη ενημέρωση και για να γνωρίσουν τις δασκάλες τους. Τα βιβλία θα μοιραστούν στους μαθητές την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.»