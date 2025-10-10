Βήμα βήμα η διαδικασία για να αξιοποιήσουν οι μαθητές τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Μέχρι την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για βεβαίωση αθλητικής νίκης οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που κατέκτησαν την 1η ή 2η ή 3η νίκη στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων οι οποίοι διεξήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2024-2025, εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλουν στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας τα παρακάτω δικαιολογητικά, ως ψηφιακά αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων:

α. αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Νίκης (επισυνάπτεται υπόδειγμα),

β. αστυνομική ταυτότητας (δύο όψεις),

γ. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες/έχοντες την επιμέλεια των μαθητών/μαθητριών στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στο πεδίο «Θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται: ΒΝ-ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΑΘΛΗΜΑ (πχ. ΒΝ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΩ/ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ).

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον είναι ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτότυπων εγγράφων. Ο τίτλος κάθε αρχείου πρέπει να είναι σχετικός με το περιεχόμενό του (π.χ. ΑΙΤΗΣΗ).

Οι μαθητές/μαθήτριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2008 ή 2009 και κατέθεσαν σχετική αίτηση πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να καταθέσουν εκ νέου το αίτημά τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση.

Μετά τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αιτημάτων που θα υποβληθούν, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει για κάθε δικαιούχο τη Βεβαίωση Νίκης και αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψηφιακό αντίγραφό της, προκειμένου να το καταθέσει μαζί με άλλα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ