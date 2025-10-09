Tι ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για την απονομή Βραβείων και Αριστείων στους μαθητές, το πρωτόκολλο βαθμολογίας.

Τα σχολεία κινούνται σε ρυθμούς 28ης Οκτωβρίου με πρόβες για την παρέλαση και την σχολική γιορτή με την οποία η μαθητική κοινότητα θα τιμήσει την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ». Παραδοσιακά η σχολική γιορτή θα γίνει παραμονές της επετείου ητοι την Δευτέρα 27 του μήνα.

Αφού τηρηθεί απουσιολόγιο θα γίνει η ανάγνωση του Πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων για τον ορισμό των σημαιοφόρων και των παραστατών για το σχολικό έτος 2025 -2026 και η παράδοση της σημαίας και θα ακολουθήσει η επετειακή γιορτή με δρώμενα, κείμενα και αφιερωματικό υλικό που αναδεικνύει την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών στα βουνά της Πίνδου και το Έπος του ‘40.

Αμέσως μετά θα απονεμηθούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο και Λύκειο) θα απονεμηθούν αριστεία και βραβεία προόδου. Ειδικότερα, στους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου».

Στους μαθητές κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους τους μαθητές που ισοβάθμισαν.

Στους μαθητές οι οποίοι έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». Στους μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.



