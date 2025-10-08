Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου τα σχολεία θα γιορτάσουν την Επέτειο του «ΟΧΙ» και την ελληνική σημαία μέσα από αφιερώματα που αναδεικνύουν το μήνυμα της εθνικής ενότητας και της πίστης.

Η 28η Οκτωβρίου η εθνική γιορτή πλησιάζει και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετοιμάζονται να την γιορτάσουν με λαμπρότητα και σεβασμό μέσα από αφιερωματικές μαθητικές εκδηλώσεις όπου θα αποτυπωθούν τα γεγονότα, τα πρόσωπα, και τα μηνύματα που συνοδεύουν το έπος του 1940 και αποτυπώνουν την αντίσταση του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων παραμονές της εθνικής γιορτής ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα δώσουν το παρών στις σχολικές τους μονάδες και αφού τηρηθεί απουσιολόγιο θα προσέλθουν στην αίθουσα εκδηλώσεων όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχολικές γιορτές για την επέτειο του «ΟΧΙ». Από άκρη σε άκρη όλης της επικράτειας, τα σχολεία θα «πλημμυρίσουν» με θεατρικά δρώμενα, αναλόγια, τραγούδια, ποιήματα και προβολές μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα γνωρίσουν αλλά και θα τιμήσουν τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d578x31rl8ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τη μεγαλειώδη νίκη επί των Ιταλών, την ηρωική ήττα από τους Γερμανούς και τους αγώνες του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το έπος των Ελλήνων το 1940 ενάντια στο φασισμό στα βουνά της Πίνδου θα αποτυπωθεί μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα και κείμενα της εποχής. Στόχος όλων των σχολικών γιορτών είναι η μαθητική κοινότητα να μυηθεί στα ιστορικά γεγονότα που συνθέτουν την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των Ελλήνων απέναντι στην επίθεση της Ιταλίας αλλά και τα δεινά που επέφερε στη χώρα η εισβολή της Γερμανίας.Η προβολή ντοκιμαντέρ, οι αφηγήσεις, τα ποιήματα, τα τραγούδια, τα θεατρικά δρώμενα και οι εικαστικές δημιουργίες αποτελούν διαύλους για να διαδοθεί ένα αντιπολεμικό, ανθρωπιστικό και αντιφασιστικό μήνυμα στους μαθητές. Είναι ένα διαφορετικό «μάθημα ιστορίας», ένα ταξίδι στην πολύπαθη ιστορία της Ελλάδας κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d57prwe11ihl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πρωτόκολλο της σχολικής γιορτής για την 28η Οκτωβρίου

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και συνεπώς οι μαθητές που θα απουσιάσουν αδικαιολόγητα θα πάρουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Γίνεται η παράδοση της σημαίας στους σημαιοφόρους και παραστάτες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και απονέμονται τα Αριστεία, τα Βραβεία και οι Ειδικοί έπαινοι στους μαθητές. Στα Δημοτικά-Νηπιαγωγεία οι εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων /ουσών της κάθε σχολικής μονάδας. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d57psiikz95d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η γιορτή της σημαίας έχει τον δικό της συμβολισμό

Πέραν της εθνικής γιορτής, παραδοσιακά στις 27 του μήνα, παραμονές της επετείου του «ΟΧΙ» γιορτάζει η ελληνική σημαία. H πρώτη ελληνική σημαία με τον λευκό σταυρό σε γαλάζιο φόντο, σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε στη Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο, το 1807. Ο τύπος και τα χρώματα (κυανό και λευκό) της ελληνικής σημαίας καθιερώθηκαν τον Ιανουάριο του 1822 στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Ως επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους καθιερώθηκε με νόμο στις 21-12-1978 η «ναυτική», με τις οριζόντιες λευκές και γαλάζιες γραμμές. Τα χρώματα της σημαίας, γαλάζιο και λευκό, συμβολίζουν το γαλάζιο της Ελληνικής θάλασσας και το λευκό των κυμάτων. Οι οριζόντιες γραμμές είναι 9, όσες και οι συλλαβές του συνθήματος της Ελληνικής Επανάστασης, «Ελευθερία ή Θάνατος ». Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την αφοσίωση των Ελλήνων στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d56gikahsp35?integrationId=40599y14juihe6ly}





