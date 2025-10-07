Το υπέροχο νησί του Αιγαίου για την απόδραση της 28ης Οκτωβρίου.

Είναι αλήθεια πως η 28η Οκτωβρίου αποτελεί την πρώτη «ανάσα» του φθινοπώρου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, προσφέροντας την ευκαιρία για αποδράσεις – είτε σε κοντινούς, είτε σε πιο μακρινούς προορισμούς. Παρόλο που ο Οκτώβρης δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με ταξίδια σε νησιά, υπάρχει ένα που ξεχωρίζει και προσελκύει επισκέπτες χάρη στην παράδοσή του.

Η Χίος λοιπόν, η οποία αποτελεί και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, φημίζεται για τα έθιμά της, κατά την 28η Οκτωβρίου, ενώ ξεχωρίζει για τη φυσική ομορφιά της, την βαθιά σύνδεση με την ιστορία και την παράδοση.

Το κατάλληλο νησί για την 28η Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα λοιπόν, ο λόγος για τα Καρδάμυλα της Χίου, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και παραδοσιακά χωριά του νησιού, χτισμένο στο βόρειο τμήμα πάνω στο βουνό. Η περιοχή, χωρίζεται στα Άνω Καρδάμυλα, που είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά και το Μάρμαρο, την παραθαλάσσια περιοχή με το λιμάνι, τις καφετέριες και τις παραλίες.

Τα Καρδάμυλα είναι γνωστά για τη ναυτική τους παράδοση, ενώ μέχρι και σήμερα διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα με τα αρχοντικά σπίτια, τις εκκλησίες και τα πετρόχτιστα σοκάκια να δεσπόζουν σε όλο το εύρος του χωριού.

Την 28η Οκτωβρίου μάλιστα, το νησί και συγκεκριμένα τα Καρδάμυλα, αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς, καθώς εκεί, οι ντόπιοι αναβιώνουν και το έθιμο της Λαμπαδηδρομίας, το οποίο ξεκινάει μια μέρα πριν την εθνική επέτειο, στις 27 Οκτώβρη.

Αναλυτικότερα, εκείνο το βράδυ, στους δρόμους και στα σοκάκια του χωριού οι νέοι του χωριού, αναλαμβάνουν δράση με σκοπό να δώσουν φόρο τιμής στους πεσόντες του 1940, ενώ το έθιμο αποτελεί και σύμβολο ενότητας και ελευθερίας.

Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου, οι νέοι – και όχι μόνο- του χωριού, ντύνονται στα λευκά και κρατούν αναμμένες δάδες, ενώ ξεκινούν να περπατούν σε απόλυτη ησυχία από κάθε γωνιά ή σοκάκι του χωριού. Η διαδρομή συνοδεύεται από πατριωτικά συνθήματα και καταλήγει στην πλατεία ή στο Ηρώο, όπου τελείται και η κατάθεση στεφάνων ή ανάγνωση ποιημάτων, προς τιμήν όσων αγωνίστηκαν.

Η Λαμπαδηδρομία, είναι ένα μέσω, ένα έθιμο, με το οποίο μεταφέρεται η μνήμη της εθνικής αντίστασης από γενιά σε γενιά και δημιουργεί μια άκρως συγκινητική ατμόσφαιρα στο χωριό.

Η 28η Οκτωβρίου λοιπόν, αποτελεί την ιδανική χρονική περίοδο, για να απολαύσετε τις ομορφιές του τόπου, που ντύνεται με φθινοπωρινά χρώματα, ενώ έχετε την ευκαιρία, να γνωρίσετε τόσο τις παραδόσεις όσο και τα ιστορικά γεγονότα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το νησί της Χίου. Παράλληλα, η ποικιλία των τοπίων, από βραχώδεις ακτές έως εύφορους κάμπους και ορεινά χωριά και το καλό, ποιοτικό φαγητό, προσφέρουν ακόμη δύο λόγους, για να επισκεφτείτε το νησί, «έξω» από την πολύβουη τουριστική περίοδο του καλοκαιριού.

