Ένα χωριό στην Ελλάδα, που θυμίζει παραμύθι!

Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα, φημίζεται για την έντονη ακτογραμμή της και τα πλούσια βουνά της, με χωριά και κωμοπόλεις που μοιάζουν σαν να έχουν βγει από παραμύθι. Παράλληλα, μια εξόρμηση μέσα στον Οκτώβριο ή και αργότερα μέσα στον χρόνο κρίνεται απαραίτητη για να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας και να αναλάβετε εκ νέου δράση στην καθημερινότητά σας.

Πληθώρα από χωριά και οικισμούς λοιπόν, δεσπόζουν ανάμεσα σε πυκνά δέντρα έλατα και πλατάνια, πλάι στις λίμνες και κοντά σε μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, ενώ σίγουρα μερικά από αυτά είναι ευρέως γνωστά για τα όμορφα τοπία, τη βιοποικιλότητα και την παράδοση του τόπου.

Ένα από τα ορεινά χωριά της Ελλάδας λοιπόν, έχει χαρακτηριστεί ως η «Ελβετία» της χώρας, και μάλλον όχι άδικα.

Το χωριό της Ελλάδας που πρέπει να επισκεφτείτε αυτό το φθινόπωρο

Ο λόγος λοιπόν για την Ελάτη, ένα μικρό, γραφικό χωριό στην Περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων που ανήκει στο Δήμο Πύλης και βρίσκεται στις πλαγιές του Κόζιακα, στην οροσειρά της Πίνδου.

Και μόνο από την γεωγραφική τοποθεσία, γίνεται κατανοητό πως επρόκειτο για ένα από τα πιο παραδοσιακά μέρη της χώρας, που διατηρεί την ορεινή αύρα και την παράδοση του τόπου.

Η Ελάτη λοιπόν, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 950 μέτρων από τη θάλασσα και χαρακτηρίζεται από τα πετρόχτιστα σπίτια, τα καλντερίμια και τις λιθόστρωτες αυλές. Οι παραδοσιακές πλατείες και τα μαγαζάκια, δεσπόζουν στο κέντρο του χωριού και η φύση το «αγκαλιάζει» δημιουργώντας ένα τοπίο βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής.

Παράλληλα, η Ελάτη, είναι ικανή να προσαρμοστεί σε όλες τις εποχές του χρόνου. Τα χιονισμένα βουνά συνοδεύουν τον χειμώνα, ενώ οι ανθισμένες αυλές υποδέχονται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η καλύτερη εποχή ωστόσο για να βρεθείτε εκεί είναι το φθινόπωρο. Την εν λόγω χρονική περίοδο, η φύση αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα, ενώ οι ντόπιοι, είναι έτοιμοι να δείξουν το τι πάει να πει ελληνική φιλοξενία και παράδοση.

Γιατί όμως χαρακτηρίζεται ως η «Ελβετία» της Ελλάδας;

Το αλπικό τοπίο, ενισχύει τον χαρακτηρισμό, ενώ τα ψηλά έλατα, τα ρυάκια και οι πηγές στην περιοχή, δίνουν την απάντηση. Παράλληλα, λόγω της υψομετρικής της θέση, απλώνεται μπροστά της μια εκπληκτική θέα, στην οποία εντοπίζονται οι κοιλάδες, τα φαράγγια και η χαράδρα της Πύλης. Η παραδοσιακή πέτρινη αρχιτεκτονική με ξύλινα στοιχεία και κόκκινα κεραμίδια θυμίζει τα σαλέ των Άλπεων, ενώ ακόμη και η μυρωδιά από το τζάκι, είναι υπαρκτή για να συμπληρώσει την εικόνα και την απόλυτη φθινοπωρινή εμπειρία.

{https://www.youtube.com/watch?v=fhmMU-YIDag}