Ένα χωριό «όνειρο» στη Στερεά Ελλάδα, εκεί όπου τα έλατα «αγκαλιάζουν» τους επισκέπτες!

Είναι αλήθεια, πως όσο ο καιρός, αρχίζει να κρυώνει και η θερμοκρασίες πέφτουν σταδιακά, με τις πρώτες βροχές να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, τίποτα δεν φαντάζει καλύτερο από μια εκδρομή σε κάποιο χωριό, κοντά στην Αθήνα, περιτριγυρισμένο από έλατα, γάργαρα νερά και πλούσια φύση.

Ταυτόχρονα, είναι γεγονός, πως οι σύντομες αποδράσεις σε όμορφους προορισμούς, έξω από την πολύβουη και γρήγορη καθημερινότητα, είναι ικανές να τονώσουν την ψυχική και σωματική υγεία των επισκεπτών, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η συνδυάζεται η ηρεμία με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.

Το χωριό «όνειρο» στη Στερεά Ελλάδα

Αν λοιπόν και εσείς, αναζητάτε ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός για μια σύντομη και ποιοτική απόδραση, τότε θα πρέπει να κατευθυνθείτε προς την Παύλιανη.

Η Παύλιανη, είναι τοποθετημένη στην πλαγιά του όρους Οίτη, περικυκλωμένη από έλατα και τρεχούμενα νερά που φτάνουν στο σημείο κατευθείαν από τις πηγές. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα παραδοσιακό χωριό της Φθιώτιδας, το οποίο χωρίζεται σε δύο οικισμούς την Άνω και τη Κάτω Παύλιανη. Και στις δύο περιπτώσεις η παράδοση, συναντάει την ομορφιά και τη φύση.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, πως η Παύλιανη απέχει περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα, γεγονός που την καθιστά ιδανικό προορισμό για Σαββατοκύριακα και μονοήμερες εκδρομές.

Ο οικισμός λοιπόν, διατηρεί την παραδοσιακή ομορφιά, τη νεοκλασική αρχιτεκτονική και τα ντόπια κρέατα, ενώ οι φιλόξενοι άνθρωποί της συμπληρώνουν τις ιδανικές συνθήκες που χρειάζεται κάθε επισκέπτης.

Να σημειωθεί μάλιστα πως οι ντόπιοι, έχουν δημιουργήσει και τις απόλυτες συνθήκες για διασκέδαση και δραστηριότητες στη φύση, καθώς, στο χωριό, έχει δημιουργηθεί ένα μοναδικό, θεματικό, μουσικό πάρκο, με δραστηριότητες, στη φύση και πάνω από το νερό. Βρίσκεται στις πηγές του Ασωπού ποταμού και περιτριγυρίζεται από πλούσια, καταπράσινα δάση και μονοπάτια.

Το σκηνικό, το συμπληρώνουν οι υπαίθριες δραστηριότητες, με κούνιες και τροχαλίες που διασχίζουν το νερό. Ξύλινες γέφυρες, με ζωγραφισμένα τα πλήκτρα του πιάνου και αιώρες να στέκουν ανάμεσα από δύο κορμούς δέντρων και πάνω από το νερό. Τέλος, διάσπαρτες στο χωριό παρατηρούνται πινακίδες, με πληροφορίες για τη φύση και τα δάση, ενώ και το Μουσείο Υδροκίνησης, είναι γεμάτο με μηχανισμούς που λειτουργούσαν με τη δύναμη του νερού.

Η Παύλιανη λοιπόν, δεν αποτελεί απλά ένα χωριό στη Στερεά Ελλάδα. Αντίθετα είναι ένας «οργανισμός» γεμάτος από ζωή, όμορφα τοπία και δραστηριότητες στη φύση!

