Παρνασσός- Ένας από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας – και όχι άδικα.

Ο Παρνασσός αποτελεί μια από τις πιο επιβλητικές και ιστορικές περιοχές της Ελλάδας, γεμάτη από μύθους, φυσική ομορφιά και πολιτισμό. Παράλληλα, το βουνό, υψώνεται ανάμεσα στη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα, με το υψόμετρο να φτάνει μέχρι και τα 2.457 μέτρα.

Από την Αθήνα, απέχει μόλις 2 με 2,5 ώρες οδικώς, ενώ η περιοχή, ξεχωρίζει για τα μικρά χωριά και τους χειμερινούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφτείτε. Με τα πρώτα χιόνια μάλιστα, ανοίγει τις πόρτες του, και το χιονοδρομικό κέντρο- το μεγαλύτερο της χώρας- που προσελκύει πλήθος τουριστών κατά τη χειμερινή τουριστική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Παρνασσός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αρχαία Ελλάδα, καθώς στους πρόποδές του βρίσκεται ο Δελφικός χώρος, το Μαντείο των Δελφών, ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα.

Ποιο είναι το κρυφό στολίδι του Παρνασσού;

Η Αγόριανη λοιπόν, ή διαφορετικά Επτάλοφος, αποτελεί ένα από τα πιο γοητευτικά και γραφικά χωριά του Παρνασσού, ενώ το σκηνικό της θυμίζει καρτποστάλ με το καταπράσινο τοπίο να στέκει εμβληματικά σε όλη την έκταση του χωριού. Το υψόμετρό της, την κατατάσσει στα «αλπικά» τοπία της χώρας.

Είναι περιτριγυρισμένη από έλατα και πλατάνια, ωστόσο τα τρεχούμενα νερά της ολοκληρώνουν τη γραφική της εικόνα.

Η Αγόριανη μάλιστα, ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα καλντερίμια και τις κεραμοσκεπές, που δίνουν μια φθινοπωρινή αύρα στο χωρίο- όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ενώ το καλοκαίρι γίνεται καταφύγιο δροσιάς, με μονοπάτια μέσα στα δάση που προσφέρονται για πεζοπορία και εξερεύνηση στη φύση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο καταρράκτης βρίσκεται μέσα στο χωριό, κοντά στην πλατεία. Τα νερά του κυλούν όλο τον χρόνο και κατεβαίνουν από τον Παρνασσό. Πέφτει σε πετρόχτιστη κοίτη, με μικρά γεφυράκια και μονοπάτια. Δίπλα του υπάρχει και παλιός νερόμυλος.

Παράλληλα, η Αγόριανη, πέρα από τη φυσική της ομορφιά, φημίζεται και για την παραδοσιακή της κουζίνα, βασισμένη σε τοπικά προϊόντα, αγνά υλικά και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής υπαίθρου. Τα ταβερνάκια της μάλιστα, ξεχωρίζουν για τη ζεστή φιλοξενία, τη χειροποίητη κουζίνα και τα τζάκια που καίνε τον χειμώνα.

Δεν αποτελεί άδικα λοιπόν, την απόλυτη επιλογή, αν επιθυμείτε να απομακρυνθείτε για λίγο από την πόλη και να απολαύσετε ένα σαββατοκύριακο, γεμάτο με νέες εμπειρίες, φύση και παράδοση.

{https://www.youtube.com/watch?v=IYIjUfNBlY8}