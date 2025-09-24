Αν αναζητάτε τον επόμενο φθινοπωρινό προορισμό σας, η επιλογή είναι μία και βρίσκεται στην Εύβοια.

Η αλήθεια είναι πως η Εύβοια αποτελεί έναν από του πιο όμορφους και κοντινούς προορισμούς στην Αθήνα, ιδανική τόσο για φθινοπωρινές, όσο και για καλοκαιρινές αποδράσεις. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με καταγάλανες παραλίες και καταπράσινες πλαγιές, με θέα το Αιγαίο.

Ειδικότερα, στην Κεντρική Εύβοια, δεσπόζει το βουνό Δίρφυς, ιδανικό για πεζοπορία και εξερεύνηση, με χωριά όπως η Στενή να αποτελούν βάση για εξορμήσεις και καλό φαγητό, ενώ σε μια από τις πλαγιές του φιλοξενεί και ένα καταπράσινο γραφικό χωριουδάκι, ιδανικό για σύντομες εξορμήσεις στη φύση.

Ο απόλυτος φθινοπωρινός προορισμός στην Εύβοια

Ο λόγος λοιπόν για τη Στενή Ευβοίας, ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς αν αγαπάτε το βουνό, τη φύση, καλό φαγητό και την απόδραση από την έντονη καθημερινότητα.

Συγκεκριμένα, η Στενή βρίσκεται τους πρόποδες του όρους Δίρφυς, σε υψόμετρο περίπου 430‑440 μέτρων και απέχει μόλις 32 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα και περίπου 1,5 ώρα από την Αθήνα οδικώς.

Γιατί όμως αξίζει να την επισκεφτείτε;

Το φυσικό τοπίο που δεσπόζει στην περιοχή είναι ικανό να μαγέψει κάθε επισκέπτη, καθώς το σημείο ξεχωρίζει για τα δάση με έλατα και οξιές, τα μονοπάτια κάτω από τις φυλλωσιές και τη ρεματιά που διαπερνά όλο το χωριό.

Επιπλέον, πρόκειται για ένα παραδοσιακό- γραφικό χωριό με πέτρινα σπίτια, καλντερίμια και οικογενειακές ταβέρνες κάτω από τα πλατάνια, δημιουργώντας την απόλυτη αίσθηση της ηρεμίας και της χαλάρωσης.

Από τη Στενή ξεκινούν μονοπάτια όπως η διαδρομή προς το καταφύγιο Δίρφυς, μέσα στο δάσος, ενώ αξίζει να το επισκεφτείτε το φθινόπωρο, όπου τα χρώματα της φύσης, μπλέκονται με αυτά του καλοκαιριού που αποχωρεί σταδιακά.

Αν λοιπόν βρεθείτε στη περιοχή το Σαββατοκύριακο, μην παραλείψετε να απολαύσετε μια σύντομη εκδρομή στο χωρίο, αλλά και το καλό φαγητό με ντόπια κρέατα και λαχανικά. Η καρυδόπιτα, ο σιμιγδαλένιος χαλβάς και το εκμέκ, είναι μερικά από τα παραδοσιακά γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Q869Enal5h0}