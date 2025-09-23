Η Λίμνη Κερκίνη, αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς με σημαντικά ποσοστά πανίδας και χλωρίδας και δραστηριότητα για κάθε επισκέπτη.

Είναι αλήθεια, πως η Λίμνη Κερκίνη, αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της χώρας, που βρίσκεται στο Νομό Σερρών και συγκεκριμένα στην περιοχή Σιντική.

Η λίμνη δεν είναι φυσική αλλά ανθρώπινο δημιούργημα το οποίο χρονολογείται στο 1932. Αρχικός σκοπό της είναι η μείωση των πιθανοτήτων για πλημμύρες και η άρδευση για τους κάμπους της ευρύτερης περιοχής. Παρά το γεγονός ωστόσο, πως αποτελεί ένα τεχνητό δημιούργημα με τα χρόνια, έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπου της χώρας.

Για ποιον λόγο να επισκεφτείτε την Λίμνη Κερκίνη;

Το τοπίο, οι δραστηριότητες στη φύση, η απομάκρυνση από την πολυκοσμία των μεγάλων κέντρων και η πλούσια βλάστηση, αποτελούν τους κυριότερους λόγους για τους οποίου αξίζει να επισκεφτείτε την Λίμνη Κερκίνη, έστω και μια φορά στη ζωή σας.

Στο σημείο δεσπόζουν λεύκες, ορχιδέες, νούφαρα, πλατάνια, καστανιές και έλατα, ενώ η πλούσια πανίδας της περιλαμβάνει μεταναστευτικά υδρόβια ήδη, πουλιά και θηλαστικά, που έχουν βρει καταφύγιο στο σημείο.

Ταυτόχρονα, λόγω της έκτασής της και του σημείου στο οποίο βρίσκεται η Λίμνη Κερκίνη, χαρίζει στους επισκέπτες πληθώρα επιλογών για δραστηριότητες στη φύση. Από την παρατήρηση των μεταναστευτικών πουλιών και την βαρκάδα μέσα στο νερό, το ποδήλατο και την πεζοπορία στα μονοπάτια γύρω, μέχρι και τις φυσιολατρικές διαδρομές σε κοντινά χωριά.

Η λίμνη, προσφέρει μια ήρεμη και γαλήνη που χαρίζει υπέροχα και μοναδικά τοπία ανάλογα με την εποχή του χρόνου, ενώ οι ορεινές περιοχές «δένουν» με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο με το υγρό στοιχείο.

Η άνοιξη και το φθινόπωρο, αποτελούν τις ιδανικότερες εποχές για να μεταβείτε στο σημείο, καθώς εκείνη την χρονική περίοδο, η φύση αλλάζει, διαμορφώνεται και προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες που έρχονται.

Τέλος, στα γύρω χωριά, μπορείτε να εντοπίσετε τους φιλόξενους ανθρώπους, παραδοσιακά ταβερνάκια με καλό, ποιοτικό φαγητό με πρώτες ύλες που προέρχονται κατευθείαν από τη φύση και τη γη!

