Σε ποιες παραλίες θα αποχαιρετήσετε το καλοκαίρι σας, τώρα που οι θερμοκρασίες είναι ακόμη υψηλές;

Η αλήθεια είναι πως ο καιρός ακόμα δεν θυμίζει σε τίποτα φθινόπωρο, καθώς οι θερμοκρασίες μέχρι και σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλές, με αποτέλεσμα οι παραλίες να «σφύζουν» ακόμη από ζωή!

Ποια είναι όμως τα κριτήρια σας για να διαλέξετε την καλύτερη ακτή, κοντά στην Αθήνα; Όταν το σημείο συνδυάζει φυσική ομορφιά, άνεση, αμμουδιά και καθαρά νερά, τότε αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς που επιθυμείτε μια ακόμη βουτιά και στιγμές χαλάρωσης.

Οι 2 καλύτερες παραλίες της Αττικής… για μια ακόμα βουτιά

Και οι δύο παραλίες που ακολουθούν, θα μπορούσαν να είναι κάποιο απόκομμα από ένα περιοδικό με καταγάλανα νερά, ωστόσο είναι δύο από τις πιο κοντινές και όμορφες ακτές της Αττικής.

Πόρτο Γερμενό:

Η παραλία, βρίσκεται στην Δυτική πλευρά της Αττικής και συγκεκριμένα προς το Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας και απέχει μόλις 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Η διαδρομή είναι εύκολη, ωστόσο αποτελείται από στροφές, κάτι που ωστόσο παύει να σας απασχολεί από τη στιγμή που συναντάτε το γαλάζιο της θάλασσας.

Η συγκεκριμένη ακτής, ξεχωρίζει για τη μείξη από βότσαλο και άμμο, ενώ τα νερά της είναι καθαρά με ένα ιδιαίτερο τιρκουάζ χρώμα που το αποκτούν από την γύρω βλάστηση. Στην περιοχή, υπάρχουν ψηλά δέντρα που πλησιάζουν τη θάλασσα και δημιουργούν την απόλυτη φυσική σκιά.

Παράλληλα, το σημείο στο οποίο βρίσκεται είναι πλησίον οικισμού, οπότε και έχει πληθώρα από μικρά μαγαζάκια και οικογενειακές ταβέρνες για να απολαύσετε φρέσκο φαγητό μετά το κολύμπι.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZiLPTjTxTJI}

Σκαλάκια Αλθέας:

Μια παραλία με καταγάλανα νερά που απέχει μόλις 45 λεπτά από την Αθήνα. Αν λοιπόν πάρετε το δρόμο προς Σούνιο, θα δείτε να ξεπροβάλλει μπροστά σας ένα τοπίο που θυμίζει κυκλαδίτικο νησί. Ο λόγος λοιπόν για τα «Σκαλάκια».

Το όνομά της το «κέρδισε» λόγω της χαρακτηριστικής μπλε σκάλας που οδηγεί στην ακτή, ενώ το τοπίο, είναι ικανό να σας μαγέψει, αφού η παραλία βρίσκεται μέσα σε έναν στενό, ήσυχο κόλπο με βότσαλο και κρυστάλλινα νερά.

Ταυτόχρονα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν την ησυχία, καθώς δεν πρόκειται για οργανωμένη παραλία, ενώ η βλάστηση στο καταπράσινο τοπίο και η βραχώδης ακτογραμμή με μία μικρή σπηλιά, προσφέρουν τόσο φυσική σκιά- όσο και ένα εκπληκτικό τοπίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=YySdFXcnLuU&list=RDYySdFXcnLuU&start_radio=1}