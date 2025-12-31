Τσουχτερό κρύο και χιόνια στα βουνά της Αττική προβλέπονται για σήμερα Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Με χειμωνιάτικο σκηνικό θα υποδεχθεί η χώρα το νέο έτος, καθώς η παραμονή της Πρωτοχρονιάς και το πρώτο 24ωρο του 2026 θα χαρακτηρίζονται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές, ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και κατά τόπους χαμηλότερα υψόμετρα. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια σύντομη αλλά τυπικά χειμερινή ψυχρή εισβολή, χωρίς ένταση ή μεγάλη διάρκεια, με τα φαινόμενα να υποχωρούν γρήγορα από το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.

Κολυδάς: «Σύντομη, καθαρά χειμερινή μεταβολή»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, λίγο πριν το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς διέρχεται από τα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας, όπως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ECMWF. Η διάταξη αυτή ευνοεί την ανύψωση ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό.

Ως αποτέλεσμα, τα ηπειρωτικά δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στα νησιά του Αιγαίου προβλέπονται ασθενείς βροχές από τις πρωινές ώρες έως λίγο πριν το μεσημέρι, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να μετατραπούν πρόσκαιρα σε χιονόνερο ή χιόνι, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές αλλά και κατά τόπους χαμηλότερα.

Στην Κρήτη, τα φαινόμενα θα είναι πιο αξιόλογα στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού, με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα χιονόνερο και σε ημιορεινές περιοχές. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι η μικρή διάρκειά της, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα μετά το μεσημέρι.

Τσατραφύλλιας: «Ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι χαμηλά»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «πασπάλες» χιονιού σε χαμηλά υψόμετρα το επόμενο διήμερο, διευκρινίζοντας ότι τα φαινόμενα θα είναι ήπια. Περισσότερο χιόνι αναμένεται στην Εύβοια και στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις έως τη θάλασσα σε περιοχές όπως η Καβάλα, η Θάσος και η Σαμοθράκη.

Για την Αττική, μετά το ρεβεγιόν προβλέπονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ενδεχομένως μεμονωμένες νιφάδες και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό λόγω των ενισχυμένων βοριάδων.

Ο καιρός στην Αττική

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου τονίζει ότι από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα αποκτήσει πλήρως χειμερινά χαρακτηριστικά. Στην Αττική, η θερμοκρασία το πρωί θα κυμανθεί γύρω στους 9°C, ωστόσο μέσα στην ημέρα θα σημειωθεί απότομη πτώση, με χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα ενδέχεται να εμφανιστούν πρόσκαιρες νιφάδες, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, με χαμηλές αλλά σταθερές θερμοκρασίες.

Τέλος, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι χιονόστρωση αναμένεται κυρίως στην Πάρνηθα και κατά τόπους στην Πεντέλη, σημειώνοντας ότι η Πρωτοχρονιά προσφέρεται για εξόρμηση στον ορεινό όγκο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.