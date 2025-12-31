«Το να γίνω μητέρα ξανά αναδιαμόρφωσε τα πάντα - τον χρόνο μου, τις προτεραιότητές μου, την καρδιά μου» έγραψε η Ζιζέλ.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες και ανάμεσά τους ήταν και το μωρό που έφερε στον κόσμο.

«Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, η καρδιά μου είναι γεμάτη. Η φετινή χρονιά έφερε σπουδαία μαθήματα και σημαντική ανάπτυξη. Το να γίνω μητέρα ξανά αναδιαμόρφωσε τα πάντα - τον χρόνο μου, τις προτεραιότητές μου, την καρδιά μου» έγραψε η Ζιζέλ.

Συνέχισε λέγοντας πως «Είμαι ευγνώμων για αυτές τις ιερές στιγμές που με άλλαξαν με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να αντέξουν πλήρως. Ευχαριστώ, 2025. Μπαίνω σε αυτό το νέο έτος με ευγνωμοσύνη, αγάπη και εμπιστοσύνη για το τι ακολουθεί» πρόσθεσε.

H Ζιζέλ έχει δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο με τον Τομ Μπρέιντι και ένα μωρό σχεδόν 10 μηνών με τον νυν Ζοακίμ Βαλέντε.

