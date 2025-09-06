Το ιδανικό νησί για χαλάρωση και ηρεμία το Σεπτέμβριο

Αν οι διακοπές συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο, τότε αυτό το νησί αποτελεί την ιδανική επιλογή!

Τίποτα δεν φαντάζει καλύτερο από λίγες μέρες σε ένα νησί, με όμορφες παραλίες, ήσυχη ζωή και καθημερινότητα και καλό ποιοτικό φαγητό. Η Ελλάδα, φημίζεται για την πληθώρα των νησιών, ενώ υπάρχουν άλλα που ξεχωρίζουν για την έντονη διασκέδαση και εκείνα που συνδυάζουν την φύση με την χαλάρωση.

Παράλληλα, συνήθως, οι εκδρομείς του Σεπτεμβρίου, επιβιβάζονται στο πλοίο με σκοπό να απομονωθούν και να κερδίσουν έστω και λίγες ημέρες μακριά από την πολυκοσμία και την καθημερινότητα.

Έτσι, τα νησιά των Σποράδων, αποτελούν την ιδανική επιλογή.

Το καλύτερο νησί για ηρεμία το Σεπτέμβριο

Ειδικότερα λοιπόν, η Αλόννησος, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Σποράδων στο Βόρειο Αιγαίο, είναι γνωστή για την πιο ήρεμη και λιγότερο τουριστική ζωή της, ιδιαίτερα σε σχέση με τα άλλα δύο νησιά, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο.

Η πρωτεύουσά της, στο παρελθόν, υπήρξε η Παλιά Χώρα, ωστόσο πλέον έχει μεταφερθεί στο Πατητήρι, εκεί όπου εδραιώνεται και το λιμάνι του νησιού. Η Αλόννησος, είναι γνωστή για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της, ενώ διαθέτει πολλές παραλίες με καθαρά νερά. Οι περισσότερες εξ αυτών έχουν μεγάλα, λευκά μικρά βότσαλα, που δημιουργούν το πιο ειδυλλιακό τοπίο, ωστόσο μπορείτε να εντοπίσετε και αμμώδεις ακτές.

Το σκηνικό στο νησί, είναι συχνά ήρεμο, διατηρώντας τη φυσική ομορφιά, καθώς δεν έχει μαζικό τουρισμό, ενώ μάλιστα οι περισσότερες παραλίες παραμένουν ανοργάνωτες.

Παράλληλα, αν είστε λάτρης του καλού, ποιοτικού φαγητού, τότε το νησί αποτελεί την ιδανική επιλογή. Δεν διαθέτει «έντονη» νυχτερινή ζωή, αλλά παραδοσιακά ταβερνάκια και μικρά μαγαζάκια στο λιμάνι.

Στο Πατητήρι, την πρωτεύουσα και το λιμάνι του νησιού, έχει εστιατόρια, καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και το Μουσείο της Αλοννήσου που αξίζει να επισκεφτείτε. Αντίστοιχα, η Παλιά Χώρα, διατηρεί τον παραδοσιακό από πέτρα οικισμό της, με γραφικά σοκάκια και υπέροχη θέα από την κορυφή του λόφου.

Η Αλόννησος είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν την επαφή με τη φύση, ηρεμία και αυθεντικότητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=oQ3jWxgjotA&list=RDoQ3jWxgjotA&start_radio=1}