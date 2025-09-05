Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ up drones
Οι διακοπές και οι ξέγνοιαστες στιγμές δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένες, μόνο με το καλοκαίρι!

Οι διακοπές αποτελούν αναμφίβολα μία από τις πιο ευχάριστες περιόδους του χρόνου. Είτε πρόκειται για καλοκαιρινές αποδράσεις είτε για φθινοπωρινές ή χειμερινές εξορμήσεις, προσφέρουν στον άνθρωπο την πολύτιμη ευκαιρία να αποσυρθεί, έστω και για λίγο, από την έντονη καθημερινότητα και να ανακτήσει την εσωτερική του ισορροπία.

Παράλληλα, είναι γεγονός πως πολλοί επιλέγουν τις καλοκαιρινές διακοπές, με προορισμό κάποιο από τα νησιά του Αιγίου ή του Ιονίου, με σκοπό να απολαύσουν τις καταγάλανες παραλίες και τα καθαρά νερά.

Παρ’ όλα αυτά, ο Σεπτέμβριος αποτελεί την ιδανική επιλογή για διακοπές, ιδιαίτερα σε πιο μεγάλα νησιά, καθώς ο καιρός διατηρεί τον καλοκαιρινό αέρα, η τουριστική περίοδος ακόμη «χορεύει», ενώ η πολυκοσμία έχει αρχίσει να χάνεται σταδιακά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου

Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου

Life
Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Life
3 χωριά και πόλεις στην Πελοπόννησο που μοιάζουν πραγματικά με νησί

3 χωριά και πόλεις στην Πελοπόννησο που μοιάζουν πραγματικά με νησί

Life

Τα καλύτερα νησιά για τις διακοπές του Σεπτεμβρίου

Η μορφολογία λοιπόν της χώρας, δίνει την δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να αποδράσει και να απομακρυνθεί από την έντονη καθημερινότητα, ενώ ορισμένα νησιά, τον Σεπτέμβριο συνδυάζουν τους ρυθμούς του καλοκαιριού με την ηρεμία του φθινοπώρου.

Κρήτη

Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, με φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορία, πολιτισμό και παράδοση. Γεωγραφικά, χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλους νομούς: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τριγύρω κρυμμένες ομορφιές, παραλίες και ιστορικά μνημεία που αξίζει να επισκεφτείτε.

Η Κρήτη, διαθέτει εντυπωσιακή γεωμορφολογία, με βουνά, φαράγγια, παραλίες με κρυστάλλινα νερά και ανθρώπους που ξέρουν να τιμούν τις παραδόσεις του τόπου τους και να προάγουν την Κρητική φιλοξενία. Έτσι, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, τόσο για το καλοκαίρι όσο και για τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, που ο καιρός είναι ιδανικός ακόμη και για βουτιές.

{https://www.youtube.com/watch?v=XrybioCXDdg}

Ρόδος

Η Ρόδος, είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, που συνδυάζει την ιστορία, τη φυσική ομορφιά και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, γεγονός που την καθιστά τον ιδανικό προορισμό ακόμη και για τον Σεπτέμβριο. Το νησί, σαγηνεύει τους επισκέπτες λόγω της μακραίωνης ιστορίας της και της παραδοσιακή- γραφικής ομορφιάς της. Ιδιαίτερα η παλιά πόλη, μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από παραμύθι, με το Παλάτι του μεγάλου Μαγίστρου να δεσπόζει το κέντρο της.

Παράλληλα, προσφέρει φυσικές ομορφιές με καταγάλανες παραλίες, παραδοσιακά χωριουδάκια και φυσικά το καταπράσινο φαράγγι των πεταλούδων. Το εύκρατο κλίμα που επικρατεί σε συνδυασμό με τη θερμή φιλοξενία των ντόπιων, καθιστούν το νησί την ιδανική επιλογή για διακοπές.

{https://www.youtube.com/watch?v=rVDFVD1oq0k}

Κέρκυρα

Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι! Βρίσκεται στο Βορειοδυτικό άκρο της χώρα και πλαισιώνεται από τα καταγάλανα και ελαφρώς κρύα νερά του Ιονίου με τον βενετσιάνικο αέρα να σαγηνεύει κάθε επισκέπτη. Μάλιστα η παλιά πόλη του νησιού, έχει οριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αναμφίβολα ξεχωρίζει για την γραφική ομορφιά της που μοιάζει με παραμύθι, με την «πλούσια» αρχιτεκτονική της να δεσπόζει σε κάθε γωνιά του νησιού.

Στην Κέρκυρα, η φύση κυριαρχεί με καταπράσινους λόφους και παραλίες να «δένουν» αρμονικά το τοπίο. Παράλληλα, ο καιρός παραμένει ζεστός τους περισσότερους μήνες του χρόνου με τον τουρισμό να παραμένει υψηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, στον κόσμο, έχει ξεχωρίσει για τις καντάδες της, τα ντόπια προϊόντα και την αριστοκρατική αλλά οικεία αύρα που κατακλύζει το νησί.

{https://www.youtube.com/watch?v=MJVijowRwmk&list=RDMJVijowRwmk&start_radio=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν οι 6 πρώτοι, 9 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν οι 6 πρώτοι, 9 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους

Ελλάδα
Μαφία της Κρήτης: Τρείς ανακριτές, χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων

Μαφία της Κρήτης: Τρείς ανακριτές, χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων

Ελλάδα
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση της Μαφίας της Κρήτης: Οι εκβιασμοί, ο Αρχιμανδρίτης κι ο Μελχισεδέκ

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση της Μαφίας της Κρήτης: Οι εκβιασμοί, ο Αρχιμανδρίτης κι ο Μελχισεδέκ

Ελλάδα
Μαφία της Κρήτης: Ο τιμοκατάλογος των όπλων που πουλούσαν - Ακόμα και 5.500 ευρώ

Μαφία της Κρήτης: Ο τιμοκατάλογος των όπλων που πουλούσαν - Ακόμα και 5.500 ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

healthstat.gr
Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Πολεμικά «παιχνίδια» με το βλέμμα στην … καρέκλα

Γιάννης Τριήρης: Πολεμικά «παιχνίδια» με το βλέμμα στην … καρέκλα

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

healthstat.gr
Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

healthstat.gr
Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

ienergeia.gr
Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

ienergeia.gr