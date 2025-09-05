Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Οι διακοπές και οι ξέγνοιαστες στιγμές δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένες, μόνο με το καλοκαίρι!

Οι διακοπές αποτελούν αναμφίβολα μία από τις πιο ευχάριστες περιόδους του χρόνου. Είτε πρόκειται για καλοκαιρινές αποδράσεις είτε για φθινοπωρινές ή χειμερινές εξορμήσεις, προσφέρουν στον άνθρωπο την πολύτιμη ευκαιρία να αποσυρθεί, έστω και για λίγο, από την έντονη καθημερινότητα και να ανακτήσει την εσωτερική του ισορροπία.

Παράλληλα, είναι γεγονός πως πολλοί επιλέγουν τις καλοκαιρινές διακοπές, με προορισμό κάποιο από τα νησιά του Αιγίου ή του Ιονίου, με σκοπό να απολαύσουν τις καταγάλανες παραλίες και τα καθαρά νερά.

Παρ’ όλα αυτά, ο Σεπτέμβριος αποτελεί την ιδανική επιλογή για διακοπές, ιδιαίτερα σε πιο μεγάλα νησιά, καθώς ο καιρός διατηρεί τον καλοκαιρινό αέρα, η τουριστική περίοδος ακόμη «χορεύει», ενώ η πολυκοσμία έχει αρχίσει να χάνεται σταδιακά.

Τα καλύτερα νησιά για τις διακοπές του Σεπτεμβρίου

Η μορφολογία λοιπόν της χώρας, δίνει την δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να αποδράσει και να απομακρυνθεί από την έντονη καθημερινότητα, ενώ ορισμένα νησιά, τον Σεπτέμβριο συνδυάζουν τους ρυθμούς του καλοκαιριού με την ηρεμία του φθινοπώρου.

Κρήτη

Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, με φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορία, πολιτισμό και παράδοση. Γεωγραφικά, χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλους νομούς: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τριγύρω κρυμμένες ομορφιές, παραλίες και ιστορικά μνημεία που αξίζει να επισκεφτείτε.

Η Κρήτη, διαθέτει εντυπωσιακή γεωμορφολογία, με βουνά, φαράγγια, παραλίες με κρυστάλλινα νερά και ανθρώπους που ξέρουν να τιμούν τις παραδόσεις του τόπου τους και να προάγουν την Κρητική φιλοξενία. Έτσι, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, τόσο για το καλοκαίρι όσο και για τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, που ο καιρός είναι ιδανικός ακόμη και για βουτιές.

{https://www.youtube.com/watch?v=XrybioCXDdg}

Ρόδος

Η Ρόδος, είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, που συνδυάζει την ιστορία, τη φυσική ομορφιά και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, γεγονός που την καθιστά τον ιδανικό προορισμό ακόμη και για τον Σεπτέμβριο. Το νησί, σαγηνεύει τους επισκέπτες λόγω της μακραίωνης ιστορίας της και της παραδοσιακή- γραφικής ομορφιάς της. Ιδιαίτερα η παλιά πόλη, μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από παραμύθι, με το Παλάτι του μεγάλου Μαγίστρου να δεσπόζει το κέντρο της.

Παράλληλα, προσφέρει φυσικές ομορφιές με καταγάλανες παραλίες, παραδοσιακά χωριουδάκια και φυσικά το καταπράσινο φαράγγι των πεταλούδων. Το εύκρατο κλίμα που επικρατεί σε συνδυασμό με τη θερμή φιλοξενία των ντόπιων, καθιστούν το νησί την ιδανική επιλογή για διακοπές.

{https://www.youtube.com/watch?v=rVDFVD1oq0k}

Κέρκυρα

Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι! Βρίσκεται στο Βορειοδυτικό άκρο της χώρα και πλαισιώνεται από τα καταγάλανα και ελαφρώς κρύα νερά του Ιονίου με τον βενετσιάνικο αέρα να σαγηνεύει κάθε επισκέπτη. Μάλιστα η παλιά πόλη του νησιού, έχει οριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αναμφίβολα ξεχωρίζει για την γραφική ομορφιά της που μοιάζει με παραμύθι, με την «πλούσια» αρχιτεκτονική της να δεσπόζει σε κάθε γωνιά του νησιού.

Στην Κέρκυρα, η φύση κυριαρχεί με καταπράσινους λόφους και παραλίες να «δένουν» αρμονικά το τοπίο. Παράλληλα, ο καιρός παραμένει ζεστός τους περισσότερους μήνες του χρόνου με τον τουρισμό να παραμένει υψηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, στον κόσμο, έχει ξεχωρίσει για τις καντάδες της, τα ντόπια προϊόντα και την αριστοκρατική αλλά οικεία αύρα που κατακλύζει το νησί.

{https://www.youtube.com/watch?v=MJVijowRwmk&list=RDMJVijowRwmk&start_radio=1}