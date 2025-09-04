Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Μια παραθαλάσσια κωμόπολη, με παραλίες που θυμίζουν παραμύθι.

Τα κρυστάλλινα νερά, οι μαγευτικές παραλίες, τα όμορφα χωριά και τα καταπράσινα τοπία, σε συνδυασμό με την Ελληνική φιλοξενία, αποτελούν μονάχα μερικά από τα χαρακτηριστικά της χώρας. Είναι γεγονός λοιπόν πως τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια σύντομη απόδραση, ιδιαίτερα όταν ο προορισμός απέχει μόλις «μια ανάσα» από το κέντρο της Αθήνας.

Παρ’ όλα τα ξεχωριστά τοπία που θυμίζουν φωτογραφίες ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, υπάρχουν μικρά χωριουδάκια που είναι ικανά να ταξιδέψουν τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή. Εκεί όπου η φύση μένει ανέγγιχτη από την ανθρώπινη παρέμβαση και τα γαλάζια νερά, «έρχονται» σε επαφή με την βλάστηση του τόπου. Ένα αντίστοιχο ψαροχώρι, βρίσκεται και στην Κορινθία και σίγουρα αξίζει να το επισκεφθείτε.

Το μικρό ψαροχώρι της Κορινθίας με τις μαγευτικές παραλίες

Ο λόγος λοιπόν για το Δερβένι Κορινθίας, μια μικρή, μαγευτική και άκρως γοητευτική κωμόπολη κοντά στην Αχαΐα, που απέχει μόλις 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα και ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις, τόσο το καλοκαίρι και την άνοιξη- όσο και τον Σεπτέμβρη.

Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό ψαροχώρι με λιγότερους από 1500 μόνιμους κατοίκους, που εξακολουθεί να διατηρεί την ταυτότητά του με το πέρασμα του χρόνου και ξεχωρίζει για την μαγευτική του τοποθεσία. Γεωγραφικά, βρίσκεται ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα δημιουργώντας έτσι ένα καθηλωτικό τοπίο.

Διαθέτει μικρούς κολπίσκους, με κρυστάλλινα, βαθιά νερά, απόμερες παραλίες αλλά και μεγαλύτερες αμμουδιές. Το φυσικό του τοπίο, συνδυάζει θάλασσα και βουνί με όμορφα σπιτάκια πλάι στο κύμα να ολοκληρώνουν την καθηλωτική εικόνα.

Λόγω της μορφολογίας του και της ήρεμης ζωής που διαθέτει, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για σύντομες αποδράσεις και μονοήμερες εκδρομές, ενώ οδικώς, απέχει μόλις 1,5 ώρα από την πρωτεύουσα. Ξεχωρίζει για τον ήσυχο χαρακτήρα του, την δυνατότητα δραστηριοτήτων στη φύση και τα καταγάλανα, καθαρά νερά, που θυμίζουν καρτ- ποστάλ.

Τα σπιτάκια που βρίσκονται παραθαλάσσια, διατηρούν τον γραφικό τους χαρακτήρα, ενώ η αυλή πολλών κατοικιών οδηγούν σε μια «ιδιωτική» παραλία. Να σημειωθεί πως τα νερά, βαθαίνουν σταδιακά, ενώ έχετε και την επιλογή είτε να απομονωθείτε και να απολαύσετε τις παραλίες – είτε να έρθετε σε επαφή με καθημερινούς, ντόπιους ανθρώπους, πλάι στο κύμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=iQJv4CFW0Mg}