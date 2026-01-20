Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία λόγω της κακοκαιρίας.

Στο μήνυμα οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» ανέφερε το πρώτο μήνυμα για τη Μεσσηνία ενώ ανάλογα μηνύματα έλαβαν και οι κάτοικοι των άλλων περιοχών.

{https://twitter.com/112Greece/status/2013702381599347053}

{https://twitter.com/112Greece/status/2013703030663717020}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/112Greece/status/2013703753531011482}

{https://twitter.com/112Greece/status/2013705153656816047}

{https://twitter.com/112Greece/status/2013705778260005228}

Σημειώνεται ότι λόγω της κακοκαιρίας κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Αττική και σε άλλες περιοχές ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κλειστά επίσης θα παραμείνουν και τα πανεπιστήμια, ενώ υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι λόγο της κακοκαιρίας σε επιφυλακή βρίσκονται Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Αττική στις επικίνδυνες περιοχές

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν σφοδρά από την κακοκαιρία την Τετάρτη και αποτελεί μία από πέντε περιφέρειες που έχουν τεθεί σε κατάσταση red code, καθώς προβλέπονται φαινόμενα με μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Ήδη η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) τις περιφέρειες.

- Αττικής

- Πελοποννήσου

- Στερεάς Ελλάδας

- Θεσσαλίας

- Δυτικής Μακεδονίας

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.