Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ματωμένο Φεγγάρι: Κόκκινη θα εμφανιστεί η Σελήνη σε λίγες ημέρες

Ματωμένο Φεγγάρι: Κόκκινη θα εμφανιστεί η Σελήνη σε λίγες ημέρες Φωτογραφία: Φωτογραφία: Unsplash/ Annie Spratt
Λίγες μόλις ημέρες έμειναν μέχρι να «ματώσει» το φεγγάρι.

Μια ολική έκλειψη Σελήνης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025, με το φεγγάρι να αποκτά ένα πορφυρό χρώμα, δημιουργώντας έτσι- λόγω του φωτός- ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στον κόσμο.

Ειδικότερα, σε περίπου μια εβδομάδα, η σκιά από τον πλανήτη Γη επρόκειτο να «περάσει» από την επιφάνεια της Σελήνης, προκαλώντας την λεγόμενη ολική έκλειψη του φεγγαριού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου θα δημιουργηθεί το «Ματωμένο Φεγγάρι»

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως μια ολική έκλειψη σελήνης δημιουργείται και γίνεται ορατή στη γη όταν ουσιαστικά ο πλανήτης βρίσκεται σε τροχιά, ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο, με αποτέλεσμα η σκιά να «πέφτει» πάνω στο δορυφόρο. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται και στο «space.com», η τροχιά που δημιουργείται στο σύμπαν, έχει ως αποτέλεσμα να φέρνει τους τρεις πλανήτες: τη Γη, τη Σελήνη και τον Ήλιο, σε πλήρη ευθεία, δημιουργώντας τις απαραίτητες βάσεις για ένα εκπληκτικό θέαμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το Σεπτέμβριο 2025

Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το Σεπτέμβριο 2025

Life
Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό

Life
Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Σαντορίνη το φθινόπωρο; 4 λόγοι για να πάτε τότε στο νησί

Life

Η κεκλιμένη ωστόσο, τροχιά της Γης, είναι και αυτή που εμποδίζει την ολική έκλειψη να συμβαίνει κάθε μήνα.

Αξίζει παρ’ όλα αυτά να σημειωθεί, πως το φαινόμενο, δεν είναι δυνατό να είναι ορατό από όλα τα μέρη του πλανήτη. Ακόμη και η έκλειψη Σελήνης που αναμένεται στις 7 Σεπτεμβρίου, θα είναι ορατή μόνο από ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Το φαινόμενο που δημιουργείται, αποτελεί την ιδανική συνθήκη για την παρατήρηση των αστεριών, καθώς όπως αναφέρεται η σκιά θα βυθίσει τον πλανήτη στο σκοτάδι για ορισμένα στιγμιότυπα, ενώ αμέσως θα εμφανιστεί και το «ματωμένο φεγγάρι».

Επί της ουσίας, το φαινόμενο της «ματωμένης» Σελήνης, δημιουργείται λόγω του φωτός που θα αντανακλάτε. Όπως λοιπόν, αναφέρεται στο «space.com», το πορφυρό χρώμα προκύπτει από τα μπλε μήκη κύματος του ηλιακού συστήματος, δημιουργώντας σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Γης, με αποτέλεσμα τα κόκκινα μήκη κύματος, να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα.

Ως αποτέλεσμα λοιπόν, προκύπτει το πορφυρό χρώμα, καθώς η Σελήνη, θα βρίσκεται πλέον εκτεθειμένη στο φως του Ηλίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το Σεπτέμβριο 2025

Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το Σεπτέμβριο 2025

Life
Με ζέστη αλλά και αστάθεια μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Πού αναμένονται βροχές

Με ζέστη αλλά και αστάθεια μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Πού αναμένονται βροχές

Ελλάδα
Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό

Life
Διακοπές τον Σεπτέμβριο: Οι 3 κορυφαίοι προορισμοί που θα πάτε οδικώς

Διακοπές τον Σεπτέμβριο: Οι 3 κορυφαίοι προορισμοί που θα πάτε οδικώς

Life

NETWORK

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

ienergeia.gr
Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

healthstat.gr
Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

healthstat.gr
Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr