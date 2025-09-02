Ματωμένο Φεγγάρι: Κόκκινη θα εμφανιστεί η Σελήνη σε λίγες ημέρες

Λίγες μόλις ημέρες έμειναν μέχρι να «ματώσει» το φεγγάρι.

Μια ολική έκλειψη Σελήνης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025, με το φεγγάρι να αποκτά ένα πορφυρό χρώμα, δημιουργώντας έτσι- λόγω του φωτός- ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στον κόσμο.

Ειδικότερα, σε περίπου μια εβδομάδα, η σκιά από τον πλανήτη Γη επρόκειτο να «περάσει» από την επιφάνεια της Σελήνης, προκαλώντας την λεγόμενη ολική έκλειψη του φεγγαριού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου θα δημιουργηθεί το «Ματωμένο Φεγγάρι»

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως μια ολική έκλειψη σελήνης δημιουργείται και γίνεται ορατή στη γη όταν ουσιαστικά ο πλανήτης βρίσκεται σε τροχιά, ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο, με αποτέλεσμα η σκιά να «πέφτει» πάνω στο δορυφόρο. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται και στο «space.com», η τροχιά που δημιουργείται στο σύμπαν, έχει ως αποτέλεσμα να φέρνει τους τρεις πλανήτες: τη Γη, τη Σελήνη και τον Ήλιο, σε πλήρη ευθεία, δημιουργώντας τις απαραίτητες βάσεις για ένα εκπληκτικό θέαμα.

Η κεκλιμένη ωστόσο, τροχιά της Γης, είναι και αυτή που εμποδίζει την ολική έκλειψη να συμβαίνει κάθε μήνα.

Αξίζει παρ’ όλα αυτά να σημειωθεί, πως το φαινόμενο, δεν είναι δυνατό να είναι ορατό από όλα τα μέρη του πλανήτη. Ακόμη και η έκλειψη Σελήνης που αναμένεται στις 7 Σεπτεμβρίου, θα είναι ορατή μόνο από ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Το φαινόμενο που δημιουργείται, αποτελεί την ιδανική συνθήκη για την παρατήρηση των αστεριών, καθώς όπως αναφέρεται η σκιά θα βυθίσει τον πλανήτη στο σκοτάδι για ορισμένα στιγμιότυπα, ενώ αμέσως θα εμφανιστεί και το «ματωμένο φεγγάρι».

Επί της ουσίας, το φαινόμενο της «ματωμένης» Σελήνης, δημιουργείται λόγω του φωτός που θα αντανακλάτε. Όπως λοιπόν, αναφέρεται στο «space.com», το πορφυρό χρώμα προκύπτει από τα μπλε μήκη κύματος του ηλιακού συστήματος, δημιουργώντας σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Γης, με αποτέλεσμα τα κόκκινα μήκη κύματος, να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα.

Ως αποτέλεσμα λοιπόν, προκύπτει το πορφυρό χρώμα, καθώς η Σελήνη, θα βρίσκεται πλέον εκτεθειμένη στο φως του Ηλίου.