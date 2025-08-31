Games
Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό Φωτογραφία: Unsplash
Η Έκλειψη Μαρτίου ήταν ορατή πλήρως σε μεγάλο μέρος της Αμερικής, και μερικώς από Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η Έκλειψη Μαρτίου ήταν ορατή πλήρως σε μεγάλο μέρος της Αμερικής, και μερικώς από Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Η Έκλειψη Σεπτεμβρίου σημειώνεται 7 με 8 Σεπτεμβρίου και είναι το επόμενο «ματωμένο φεγγάρι».

Η Έκλειψη Σεπτεμβρίου θα είναι:

  • Ορατή ολόκληρη από: Ασία, Δυτική Αυστραλία
  • Ορατή μερικώς, συμπεριλαμβανομένης της φάσης της ολότητας, σε: Ευρώπη, Αφρική, Ανατολική Αυστραλία, και Νέα Ζηλανδία
  • Μη ορατή: στις ΗΠΑ και τη Νότια Αμερική

Όσο αφορά την Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι ορατό, αλλά η Σελήνη θα έχει ήδη ανατείλει κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Συγκεκριμένα, θα μπορέσει κανείς να δει το ουσιαστικό μέρος, τη φάση της ολότητας, δηλαδή από την έναρξη της ολικής έκλειψης μέχρι το τέλος της.

Η μεγαλύτερη στιγμή της ολότητας αναμένεται περίπου στις 21:11:46 EEST (τοπική ώρα) στην Αθήνα.

Η επόμενη ολική σεληνιακή έκλειψη θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2026, με ορατότητα σε Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Ανατολική Ασία.

