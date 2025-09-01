Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το Σεπτέμβριο 2025

Για ποια ζώδια χτυπάει η καμπάνα;

Αναπόφευκτα, οι εκλείψεις στη Σελήνη φέρνουν αλλαγές και νέα ζητήματα στην επιφάνεια για όλα το ζώδια με ορισμένα να επηρεάζονται περισσότερο, με αποτέλεσμα οι επερχόμενες ημέρες να χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

Οι έκλειψη της Σελήνης, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, 2025, πάνω από το ζώδιο των Ιχθύων, με το φαινόμενο να αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027.

Το Φεγγάρι του Σεπτεμβρίου λοιπόν, είναι γνωστό και με την ονομασία «Ματωμένο Φεγγάρι», καθώς η ολική έκλειψη έχει ως αποτέλεσμα να αντανακλά το φως με έναν μοναδικό τρόπο, βυθίζοντας τη Σελήνη στα χρώματα του κόκκινου και του πορτοκαλί. Να σημειωθεί ωστόσο, πως σε ορισμένα σημεία του πλανήτη θα είναι πλήρως ορατή.

Τα ζώδια που θα πρέπει να προσέχουν

Η Σελήνη λοιπόν και συγκεκριμένα η έκλειψη αυτής που αναμένεται να έρθει στις 7 Σεπτεμβρίου, επηρεάζει τον Βόρειο τομέα του φεγγαριού, «αγγίζοντας» ιδιαίτερα και ευαίσθητα συναισθήματα για μερικά από τα ζώδια.

Συναισθήματα όπως η ανησυχία αλλά και οι αυξημένες φιλοδοξίες κορυφώνονται με τις επερχόμενες ημέρες να κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικές και έντονες. Δεν αποκλείεται μάλιστα, η συναισθηματική και σωματική εξάντληση να κυριαρχήσει.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες, υποδέχεστε τη Σελήνη στο ζώδιό σας, με την έκλειψη να σας επηρεάζει ποικιλότροπος στην καθημερινότητα. Αναμένεται λοιπόν το φαινόμενο, να φέρει στην επιφάνεια, έντονα συναισθήματα και αποκαλύψεις, που ενδεχομένως οδηγούν σε έναν βαθύ καθαρισμό της ψυχής. Παράλληλα, με την έκλειψη, σηματοδοτείται και η λήξη ορισμένων συνθηκών, ενώ πρόσωπα αποχωρούν οριστικά από την καθημερινότητα σας.

Αλήθειες και κρυμμένα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια για να ταράξουν την ηρεμία, ενώ θα πρέπει να ακολουθείτε την διαίσθησή σας για να επιτύχετε τους σκοπούς σας. Η συναισθηματική φόρτιση θα είναι παρούσα, ωστόσο αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο στις ζωές σας.

Δίδυμοι

Η έκλειψη Σελήνης, φωτίζει το ζώδιο των Διδύμων ακριβώς επάνω από τον τομέα της καριέρας και της επαγγελματικής ζωής. Αναμένονται λοιπόν ορισμένες αλλαγές που είναι πιθανό να «ταράξουν τα νερά», ενώ το φαινόμενο, είναι πιθανό να σηματοδοτεί και τη λήξη κάποιας συνεργασίας.

Παράλληλα, τα συναισθήματα- όλων των ειδών- κορυφώνονται με αποτέλεσμα την παρουσία εντάσεων στην προσωπική σας ζωή. Τέλος, είναι πιθανό, να σας πλαισιώσει η ανάγκη για ορισμένες αλλαγές που αφορούν – κατά κύριο λόγο- τους στόχους και τις επιθυμίες σας, ενώ θα πρέπει να διευθετήσετε και νέα ζητήματα.

Παρ’ όλα αυτά, η περίοδος αυτή είναι η κατάλληλη για να εντοπίσετε τις ανάγκες και τον εαυτό σας.

Παρθένος

Για εσάς τους Παρθένους, η έκλειψη, ρίχνει φως σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις σας, είτε επαγγελματικές- είτε και προσωπικές.

Είναι πιθανό, ορισμένες συνθήκες και καταστάσεις, να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική σας ζωή, ενώ δεν αποκλείονται και οι εντάσεις.

Αν ωστόσο, ανήκετε στους ελεύθερους του ζωδίου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν- ζητάει να μπει στο παρόν σας. Η κατάσταση αυτή, θα επιφέρει έντονες συναισθηματικές «ανακατατάξεις» που οφείλεται να διαχειριστείτε.

Τέλος, η ανάγκη για ισορροπία, ανάμεσα στις προσωπικές και κοινωνικές υποχρεώσεις και επιθυμίες, κρίνεται επιτακτική, ενώ θα πρέπει να βάλετε και τα προσωπικά σας όρια για να διαχειριστείτε τις αλλαγές που έρχονται.