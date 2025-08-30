Games
Διακοπές τον Σεπτέμβριο: Οι 3 κορυφαίοι προορισμοί που θα πάτε οδικώς

Διακοπές τον Σεπτέμβριο: Οι 3 κορυφαίοι προορισμοί που θα πάτε οδικώς
Οι απόλυτοι προορισμοί για διακοπές τον Σεπτέμβριο – μία γρήγορη απόδραση πριν από την «επιστροφή στην πραγματικότητα».

Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν πως οι καλύτερες διακοπές γίνονται τον Σεπτέμβριο, το μήνα όπου η τουριστική περίοδος, αρχίζει σταδιακά να «σβήνει» και οι προορισμοί, επανέρχονται στη φυσική τους ομορφιά, χωρίς το πλήθος κόσμου να εμποδίζει την ηρεμία.

Το Σεπτέμβριο, ο καιρός, παραμένει σχεδόν «καλοκαιρινός», χωρίς ωστόσο τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι θάλασσες παραμένουν ζεστές, χωρίς την έντονη πολυκοσμία. Μάλιστα, κάθε τόπος που επισκέπτεστε, ξεχωρίζει για την ομορφιά του και το τοπικό φαγητό, τα τοπία, τις παραλίες και τις δραστηριότητες που προσφέρουν, ενώ αποκτούν μια διαφορετική ομορφιά, ανάλογα με την εποχή.

Οι 3 κορυφαίοι προορισμοί για διακοπές το Σεπτέμβριο

Λίγες ώρες λοιπόν, πριν να φτάσει ο Σεπτέμβριος, αξίζει να γνωρίζετε τους ιδανικούς προορισμούς, που ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις, ρομαντικές βόλτες και ήρεμες βραδιές.

Κουρούτα

Αποτελεί έναν παραθαλάσσιο οικισμός στο νότιο τμήμα του Νομού Ηλείας που βλέπει το Ιόνιο Πέλαγος και απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από την Αρχαία Ολυμπία. Η περιοχή, διαθέτει μια φυσική ομορφιά, ικανή να μαγέψει κάθε επισκέπτη ενώ η αμμώδης παραλία της έχει διακριθεί –ανάμεσα σε πολλές- με «Γαλάζια σημαία». Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και το Σεπτέμβριο, η περιοχή σφύζει από ζωή, ωστόσο διαθέτει πληθώρα επιλογών ακόμη και αν ο σκοπός σας είναι η ηρεμία και η χαλάρωση. Τέλος, λόγω της μορφολογίας της, διαθέτει πληθώρα επιλογών για δραστηριότητες στη φύση.

{https://www.youtube.com/watch?v=CbFJfdr4WiI}

Γιάλοβα

Βρίσκεται στη Μεσσηνία και διαθέτει μια πλούσια φυσική ομορφιά, με εύκολη πρόσβαση σε πολλά από τα μαγευτικά τοπία της Πελοποννήσου. Η περιοχή, έχει την μαγευτική ικανότητα να συνδυάζει τα παραθαλάσσια μέρη με την ελαφρώς «άγρια» ομορφιά του νησιού. Μάλιστα, η παραλία της ενδείκνυται για οικογενειακές- ξέγνοιαστες στιγμές καθώς τα νερά της είναι ήρεμα, ρηχά και καθαρά, με μια φυσική σκίαση από τα πεύκα να εκτείνεται σε όλη την αμμουδιά. Τέλος, η Γιάλοβα προσφέρει ποικίλες επιλογές, για καφέ και εστιατόρια κάτω από τα πλατάνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=aKEkDRjgNlA}

Πάργα

Η Πάργα, κάθε εποχή διαθέτει μια ξεχωριστή – γραφική ομορφιά που «κόβει» την ανάσα. Πρόκειται για ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό στην περιοχή της Ηπείρου, στο νομό Πρέβεζας, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο μπροστά σε έναν ωραίο κολπίσκο. Η θέα που προσφέρει συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα σε πλήρη αρμονία. Διαθέτει όμορφες αμμουδιές και μικρές παραλίες, ενώ η στρατηγική της θέση προσφέρει και πληθώρα επιλογών για δραστηριότητες είτε στο βουνό – είτε στη θάλασσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=w61NGh8U8do}

