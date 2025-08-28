Η άχαστη παραλία της Αργολίδας που πρέπει να πάτε τουλάχιστον μία φορά

Η σπουδαία παραλία της Αργολίδας με «Μπλε Σημαία».

Είναι αλήθεια πως η Πελοπόννησος, έχει μια άκρως εντυπωσιακή φυσική ομορφιά, που είναι ικανή να μαγέψει τους επισκέπτες. Διαθέτει μια ιδιαίτερη ακτογραμμή, ενώ ξεχωρίζει για το πράσινο και τη βλάστηση που διαθέτει, με καθαρά νερά και όμορφα τοπία. Μια παραλία μάλιστα, στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Αργολίδα, έχει διακριθεί – ανάμεσα σε πολλές- με την «Μπλε Σημαία».

Η Αργολίδα λοιπόν, με πρωτεύουσα το Ναύπλιο, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για μια σύντομη απόδραση που συνδυάζει ιστορικές αναφορές, γραφικά σοκάκια, όμορφα τοπία και πλούσιες γεύσεις με φρέσκο και ποιοτικό φαγητό.

Η παραλία της Αργολίδας με «Μπλε Σημαία»

Συνδυάζει παραθαλάσσια τοπία, εύφορες πεδιάδες, ελαιώνες και αμπελώνες, ενώ ενδείκνυται τόσο για πεζοπορίες, εκδρομές και την εξερεύνηση των ιστορικών της χώρων- όσο και για τα καταγάλανα, κρυστάλλινα νερά που διαθέτει.

Παραλία Αρβανιτιά

Η παραλία Αρβανιτιά, αποτελεί ίσως μια από τις κορυφαίες ακτές της Αργολίδας, με νερά που θυμίζουν καρτ-ποστάλ.

Πρόκειται για μια μικρή, γραφική ακτή με «ελαφρύ» βότσαλο και αμμώδη βυθό, με καθαρά – ήρεμα νερά που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Η γεωγραφική της θέση, συμβάλλει στη δημιουργία του εντυπωσιακού τοπίου που δημιουργείται στην περιοχή, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κάστρο του Παλαμηδίου και κάτω από το οχυρό της Ακροναυπλίας.

Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη, καθώς μπορείτε να οδηγηθείτε στην ακτή κατεβαίνοντας μια μεταλλική σκάλα, ενώ στο σημείο υπάρχει ένα οργανωμένο μαγαζάκι που εξασφαλίζει τα απαραίτητα στους λουόμενος και φυσικά διαθέτει δωρεάν χώρο στάθμευσης στην είσοδο.

Από την Αθήνα, απέχει μόλις 139 χιλιόμετρα, απόσταση που μεταφράζεται σε 2 ώρες οδικώς, καθιστώντας την Αρβανιτιά, την ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις.

Έτσι λοιπόν, τα νερά και η ακτογραμμή της, προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για ξέγνοιαστες στιγμές, ενώ η σπουδαιότητα και η ομορφιά της, έχει επισφραγιστεί και επίσημα με τη διάκριση της «Μπλε σημαία».

Ενδείκνυται τόσο για οικογένειες- όσο και για ζευγάρια, ενώ μια μόνο επίσκεψη θα σας πείσει για την απαράμιλλη ομορφιά της.

{https://www.youtube.com/watch?v=eFFkUedjHEM}