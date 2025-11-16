Η σορός μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Καμαρίου.

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (16.11.2025) στη Μαγνησία, καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρας σε παραλία της περιοχής.

Η σορός βρέθηκε σήμερα στην παραλία Πετρομέλισσο και μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Καμαρίου.

Εκεί παραδόθηκε στις αρχές ώστε να γίνουν εξετάσεις που θα δείξουν την ταυτότητά του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το αν ανήκει στον 72χρονο τουρίστα, τα ίχνη του οποίου αναζητούνται.

Τελευταία φορά που είδε κάποιος τον Αυστριακό τουρίστα, ήταν πριν από 40 ημέρες στη Μαγνησία.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.