Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τρία νησιά όνειρο κοντά στην Αθήνα που αξίζουν για μια μονοήμερη εκδρομή – ή και όχι μόνο.

Είναι γνωστό, πως τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια σύντομη απόδραση στη φύση ή σε κοντινά νησιά. Συχνά, μια μονοήμερη εκπομπή είναι αρκετή για μπορέσετε να επανέλθετε στη δύσκολη καθημερινότητα. Η Αθήνα λοιπόν μπορεί να είναι όμορφη- όμως συχνά καταλήγει και πολύβουη, ωστόσο πάντοτε υπάρχουν λύσει για σύντομες εξορμήσεις.

Αναλυτικότερα, διανύοντας μια μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, μπορείτε να διαλέξετε έναν κοντινό προορισμό και να περάσετε τη μέρα σας εκεί, με βουτιές, καφέ και καλό, φρέσκο ποιοτικό φαγητό. Έτσι λοιπόν, αξίζει να αναφερθούν ορισμένα νησάκια, που ξεχωρίζουν για τις ομορφιές τους, τα οικονομικά εισιτήρια και την όμορφη ζωή τους.

Τα 3 νησιά -«όνειρο» για μονοήμερη εκδρομή κοντά στην Αθήνα

Τζια

Η Τζια ή διαφορετικά Κέα, είναι ένα νησάκι με μερικούς χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, που βρίσκεται μόλις μία ώρα μακριά από την Αθήνα – με το πλοίο από Λαύριο. Ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις ακόμη και για μονοήμερες εκδρομές.

Η Κέα, διαθέτει ποικιλόμορφη βλάστηση και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και τη φυσική ομορφιά της. Διαθέτει όμορφες παραλίες με χρυσή άμμο και καταγάλανα νερά, με ήρεμους ρυθμούς ζωής και με μια πανέμορφη χώρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=BkuN7fAZD6M}

Αίγινα

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά – όμορφα, νησιά του Σαρωνικού που συνδυάζει ιστορία, φυσική ομορφιά και γαστρονομικές γεύσεις, με το μοναδικό «φιστίκι Αιγίνης», να κάνει το γύρο του κόσμου. Από τον Πειραιά απέχει μόλις μια ώρα και ένα τέταρτο και αποτελεί ιδανικό προορισμό για μονοήμερη απόδραση.

Παράλληλα, διαθέτει γραφικά σοκάκια, όμορφα ταβερνάκια και παραλίες που αξίζουν να επισκεφθείτε. Είναι ένα πολυδιάστατο νησί που συνδυάζει εύκολη πρόσβαση, ιστορικό βάθος, φυσικές ομορφιές και γαστρονομικές απολαύσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=mwAFfIdCKX8}

Σπέτσες

Ακόμη ένα νησάκι του Σαρωνικού, με ονειρικά, καταγάλανα, καθαρά νερά. Οι Σπέτσες, έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν την ήρεμη ζωή με το νυχτερινό life style, με έναν μοναδικό τρόπο.

Απέχει μόλις δύο ώρες από την Αθήνα με το πλοίο της γραμμής και ενδείκνυται και μια σύντομη απόδραση ή ακόμη και για οικογενειακές διακοπές. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή, έχουν απαγορευτεί τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να φαντάζει σαν να βρίσκεστε σε μια άλλη εποχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=1VF_icBUqRM}