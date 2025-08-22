Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Κρυστάλλινα νερά και λεπτό βότσαλο – Αυτή είναι η ωραιότερη παραλία της Σαλαμίνας

Κρυστάλλινα νερά και λεπτό βότσαλο – Αυτή είναι η ωραιότερη παραλία της Σαλαμίνας Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ Captain Vang
Μια παραλία –«έκπληξη», βρίσκεται στη Σαλαμίνα με καθαρά κρυστάλλινα νερά που «κλέβουν την παράσταση».

Η Σαλαμίνα, αποτελεί, έναν από τους πιο κοντινούς προορισμούς από το κέντρο της Αθήνας, που χαρακτηρίζεται από φυσική ομορφιά, καθαρά νερά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με έναν ήσυχο ρυθμό ζωής και πλούσια ιστορία. Συχνά λοιπόν, αποτελεί εύκολο προορισμό για σύντομες εξορμήσεις, ενώ μια παραλία στο νησί, θεωρείται «έκπληξη» για πολλούς.

Ένα από τα μεγαλύτερα νησάκια του Σαρωνικού λοιπόν, με οικονομικό εισιτήριο για να την επισκεφθείτε και πολλές φυσικές ομορφιές που δεν περνούν απαρατήρητες. Διαθέτει, όμορφες παραλίες, πευκόφυτες περιοχές και πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως το Μοναστήρι της Φανερωμένης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας.

Η ιδανική παραλία για να επισκεφθείς στη Σαλαμίνα

Η καλύτερη παραλία για βουτιές και απόλυτη ηρεμία λοιπόν στη Σαλαμίνα, είναι ο Άγιος Νικόλαος, μια ήσυχη γωνιά γαλήνης στο νησάκι που «κλέβει» την παράσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μαύρο Φεγγάρι» - Τα ζώδια που επηρεάζει

«Μαύρο Φεγγάρι» - Τα ζώδια που επηρεάζει

Life
Στις 23/8 το «Μαύρο Φεγγάρι» - Το σπάνιο φαινόμενο που μαγεύει

Στις 23/8 το «Μαύρο Φεγγάρι» - Το σπάνιο φαινόμενο που μαγεύει

Life
Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Life

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος της Σαλαμίνας, λίγο πιο έξω από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ξεπροβάλει η παραλία Περιστέρια, που ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα νερά της και την ησυχία που αποπνέει το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου- του προστάτη των ναυτικών- που βρίσκεται στην περιοχή.

Η θέα που αντικρίζουν οι επισκέπτες, φαντάζει βγαλμένη από μια πιο μακρινή τοποθεσία, καθώς εκεί συνδυάζεται η θέα του Σαρωνικού με το παραδοσιακό αέρα της παραθαλάσσιας περιοχής.

Πρόκειται λοιπόν για μια ήσυχη, σχεδόν ανεξερεύνητη γωνιά του νησιού, με απόλυτη ήρεμα, καθαρά νερά και φυσικό τοπίο που συνδυάζει βράχια, βότσαλο και λίγες μικρές αμμουδιές. Στην παραλία, δεν υπάρχουν οργανωμένα μαγαζάκια με ξαπλώστρες και ομπρέλες γι’ αυτό και αν την επισκεφτείτε θα πρέπει να προετοιμαστείτε με τα απαραίτητα. Τα δέντρα στην άκρη της παραλίας είναι ικανά να διαμορφώσουν την απαραίτητη σκιά, ωστόσο συνιστάται να έχετε μαζί και ομπρέλα.

Οι κριτικές άλλωστε που υπάρχουν σε επίσημους οδηγούς, δίνουν την απάντηση για την εν λόγω παραλία. Συγκεκριμένα,στο TripAdvisor έχει 4,5/5 βαθμολογία και στο Google 4,6. Σύμφωνα μάλιστα με τους επισκέπτες, η παραλία έχει καθαρά, γαλάζια νερά, με ελάχιστο κόσμο, λευκό βότσαλο και μεγάλο χώρο στάθμευσης. Πολλοί δε, χαρακτηρίζουν την περιοχή στο σύνολό της ως: «Γραφική γωνιά».

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στην ευρύτερη περιοχή και στο χωριό, υπάρχουν μαγαζάκια για φαγητό και καφέ.

{https://www.youtube.com/watch?v=LMNgqN38gpA}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Μπλε δράκος: Γιατί προκαλεί πανικό και κλείνει τις παραλίες

Μπλε δράκος: Γιατί προκαλεί πανικό και κλείνει τις παραλίες

Επιστήμη
Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί

Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί

Life
Κέρκυρα: Απεγκλωβισμός τραυματία λουόμενου από παραλία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Κέρκυρα: Απεγκλωβισμός τραυματία λουόμενου από παραλία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ελλάδα
Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Life

NETWORK

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

healthstat.gr
Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

healthstat.gr
Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

ienergeia.gr
Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

healthstat.gr
Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Πώς να επιστρέψετε στην υγιεινή διατροφή μετά τις διακοπές

Πώς να επιστρέψετε στην υγιεινή διατροφή μετά τις διακοπές

healthstat.gr
Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

ienergeia.gr
Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

ienergeia.gr