Κρυστάλλινα νερά και λεπτό βότσαλο – Αυτή είναι η ωραιότερη παραλία της Σαλαμίνας

Μια παραλία –«έκπληξη», βρίσκεται στη Σαλαμίνα με καθαρά κρυστάλλινα νερά που «κλέβουν την παράσταση».

Η Σαλαμίνα, αποτελεί, έναν από τους πιο κοντινούς προορισμούς από το κέντρο της Αθήνας, που χαρακτηρίζεται από φυσική ομορφιά, καθαρά νερά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με έναν ήσυχο ρυθμό ζωής και πλούσια ιστορία. Συχνά λοιπόν, αποτελεί εύκολο προορισμό για σύντομες εξορμήσεις, ενώ μια παραλία στο νησί, θεωρείται «έκπληξη» για πολλούς.

Ένα από τα μεγαλύτερα νησάκια του Σαρωνικού λοιπόν, με οικονομικό εισιτήριο για να την επισκεφθείτε και πολλές φυσικές ομορφιές που δεν περνούν απαρατήρητες. Διαθέτει, όμορφες παραλίες, πευκόφυτες περιοχές και πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως το Μοναστήρι της Φανερωμένης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας.

Η ιδανική παραλία για να επισκεφθείς στη Σαλαμίνα

Η καλύτερη παραλία για βουτιές και απόλυτη ηρεμία λοιπόν στη Σαλαμίνα, είναι ο Άγιος Νικόλαος, μια ήσυχη γωνιά γαλήνης στο νησάκι που «κλέβει» την παράσταση.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος της Σαλαμίνας, λίγο πιο έξω από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ξεπροβάλει η παραλία Περιστέρια, που ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα νερά της και την ησυχία που αποπνέει το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου- του προστάτη των ναυτικών- που βρίσκεται στην περιοχή.

Η θέα που αντικρίζουν οι επισκέπτες, φαντάζει βγαλμένη από μια πιο μακρινή τοποθεσία, καθώς εκεί συνδυάζεται η θέα του Σαρωνικού με το παραδοσιακό αέρα της παραθαλάσσιας περιοχής.

Πρόκειται λοιπόν για μια ήσυχη, σχεδόν ανεξερεύνητη γωνιά του νησιού, με απόλυτη ήρεμα, καθαρά νερά και φυσικό τοπίο που συνδυάζει βράχια, βότσαλο και λίγες μικρές αμμουδιές. Στην παραλία, δεν υπάρχουν οργανωμένα μαγαζάκια με ξαπλώστρες και ομπρέλες γι’ αυτό και αν την επισκεφτείτε θα πρέπει να προετοιμαστείτε με τα απαραίτητα. Τα δέντρα στην άκρη της παραλίας είναι ικανά να διαμορφώσουν την απαραίτητη σκιά, ωστόσο συνιστάται να έχετε μαζί και ομπρέλα.

Οι κριτικές άλλωστε που υπάρχουν σε επίσημους οδηγούς, δίνουν την απάντηση για την εν λόγω παραλία. Συγκεκριμένα,στο TripAdvisor έχει 4,5/5 βαθμολογία και στο Google 4,6. Σύμφωνα μάλιστα με τους επισκέπτες, η παραλία έχει καθαρά, γαλάζια νερά, με ελάχιστο κόσμο, λευκό βότσαλο και μεγάλο χώρο στάθμευσης. Πολλοί δε, χαρακτηρίζουν την περιοχή στο σύνολό της ως: «Γραφική γωνιά».

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στην ευρύτερη περιοχή και στο χωριό, υπάρχουν μαγαζάκια για φαγητό και καφέ.

{https://www.youtube.com/watch?v=LMNgqN38gpA}