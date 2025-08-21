Στις 23/8 το «Μαύρο Φεγγάρι» - Το σπάνιο φαινόμενο που μαγεύει

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα «γεμίσει» τον ουρανό το «Μαύρο φεγγάρι», το φαινόμενο που κόβει την ανάσα.

Το «Μαύρο φεγγάρι» που θα εμφανιστεί στον ουρανό το Σάββατο 23 Αυγούστου, αποτελεί ένα σπάνιο και άκρως θεαματικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα όταν η Σελήνη βρίσκεται σχεδόν ανάμεσα από την Γη και τον Ήλιο.

Έτσι δημιουργείται ένα μοναδικό θέαμα, καθώς το φεγγάρι φωτίζεται μόνο από τη μία πλευρά, ενώ αυτή που είναι ορατή από την Γη παραμένει σκοτεινή.

Τι συμβαίνει με το «Μαύρο φεγγάρι»

Ουσιαστικά, το φαινόμενο του λεγόμενου «μαύρου φεγγαριού» αποτελεί μια ιδιαίτερα σπάνια αστρονομική συγκυρία, η οποία παρατηρείται κυρίως όταν, κατά τη διάρκεια μιας αστρονομικής περιόδου- δηλαδή ενός τριμήνου - καταγράφονται τέσσερις νέες Σελήνες, αντί για τις συνηθισμένες τρεις.

Το συγκεκριμένο αστρονομικό υπερθέαμα, πραγματοποιείται περίπου ανά 33 μήνες, καθιστώντας το αρκετά σπάνιο. Η επόμενη τέτοια μη φωτισμένη Σελήνη - δηλαδή το επόμενο «μαύρο φεγγάρι» - αναμένεται να συμβεί το 2027, προσφέροντας και πάλι έναν σκοτεινό και καθαρό ουρανό, ιδανικό για παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Ειδικότερα, φέτος, αν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, θα είναι ανεμπόδιστη η θέα του Γαλαξία, σε συνδυασμό με την παρουσία αστέρων και νεφελωμάτων. Φέτος μάλιστα, το φαινόμενο, συμπίπτει με το φαινόμενο των Περσίδων, την «βροχή των αστεριών», κάνοντας τον ουρανό να μοιάζει με υπερθέαμα.

Γιατί το φαινόμενο χαρακτηρίζεται θεαματικό;

Παρότι λοιπόν, δεν είναι οπτικά εντυπωσιακό όπως μια έκλειψη ή ένα υπερπανσέληνο, το μαύρο φεγγάρι θεωρείται θεαματικό λόγω της σπανιότητάς του, της ιδιαίτερης αστρονομικής του φύσης και των μοναδικών συνθηκών που δημιουργεί για παρατήρηση του σύμπαντος ακόμη και από τη γη με «γυμνό μάτι».

Παρ' όλα αυτά, αξίζει να τονιστεί ότι ο όρος «μαύρο φεγγάρι» δεν αποτελεί επίσημο αστρονομικό όρο, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει την εμφάνιση δύο νέων Σελήνων μέσα στον ίδιο μήνα ή τεσσάρων μέσα σε μία αστρονομική εποχή, δηλαδή μέσα σε ένα τρίμηνο.

Έτσι, το Σάββατο, θα κυριεύσει η «μαύρη σελήνη», η οποία είναι και η τρίτη του καλοκαιριού, με την τέταρτη να αναμένεται στις 21 Σεπτεμβρίου.