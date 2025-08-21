Games
Life

«Μαύρο Φεγγάρι» - Τα ζώδια που επηρεάζει

«Μαύρο Φεγγάρι» - Τα ζώδια που επηρεάζει Φωτογραφία: Unsplash/ Haley Owens
Το «Μαύρο φεγγάρι», επρόκειτο να «κλέψει» τις εντυπώσεις το Σάββατο 23 Αυγούστου, χωρίς να αφήνει ανεπηρέαστα τα ζώδια. Ποια είναι αυτά αγγίζει περισσότερο;

Το σπάνιο φαινόμενο με το «μαύρο φεγγάρι», επρόκειτο να «κλέψει» την παράσταση το Σάββατο 23 Αυγούστου, όπου η Σελήνη θα βρίσκεται ανάμεσα σχεδόν ανάμεσα από την Γη και τον Ήλιο, με το φως να πλαισιώνει μόνο τη μία πλευρά. Έτσι αυτή που είναι από την πλευρά της Γης, επρόκειτο να παραμείνει σκοτεινή. Αναπόφευκτα, ένα τέτοιο φαινόμενο δεν επηρεάζει μόνο την λάμψη στον ουρανό αλλά και ορισμένα ζώδια.

Λόγω του φαινομένου, στον ουρανό, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση. Σε καθαρή ατμόσφαιρα, ο γαλαξίας και τα αστέρια θα φαίνονται ολοκάθαρα, ενώ την ίδια ημέρα αναμένεται και η «βροχή των αστεριών».

Ποια ζώδια επηρεάζει το «Μαύρο Φεγγάρι»

Το φαινόμενο του λεγόμενου «μαύρου φεγγαριού» αποτελεί μια ιδιαίτερα σπάνια αστρονομική συγκυρία, η οποία παρατηρείται κυρίως όταν, κατά τη διάρκεια μιας αστρονομικής περιόδου, τρεις μήνες, καταγράφονται τέσσερις νέες Σελήνες, αντί για τρεις. Συμβαίνει περίπου κάθε 33 μήνες και φαίνεται να επηρεάζει άμεσα ορισμένα ζώδια.

Καρκίνος

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για εσάς που ανήκετε στο ζώδιο του Καρκίνου, ενώ δεν θα λείπουν τα έντονα συναισθήματα και οι εσωτερικές συγκρούσεις. Το «Μαύρο Φεγγάρι» για τους Καρκίνους, αντιπροσωπεύει την ανάγκη για φροντίδα, ισορροπία και συναισθηματική κάλυψη. Γι’ αυτό τον λόγο μάλιστα, η χρονική περίοδος ενδείκνυται για να διορθωθούν ρωγμές και το χάσμα στην επικοινωνία. Κυριαρχεί η επιθυμία για σκληρή - αποδοτική εργασία και νέες συνεργασίες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει το ενδεχόμενο να κυριαρχήσει το αίσθημα της ντροπής, γεγονός που εμποδίζει την έκφραση των συναισθημάτων.

Λέων

Στο πρόσφατο παρελθόν, ορισμένα σχέδια είχαν μπει στον «πάγο», κάτι το οποίο πλέον μπορεί να διορθωθεί και να αναλάβετε δράση εκ νέου. Το «μαύρο φεγγάρι», σας ενισχύει την θέληση και την ανάγκη για αναγνώριση και φέρνει το «εγώ» σας στο επίκεντρο. Μπορεί να χρειάζεται μια ελαφρώς περισσότερη προσοχή στις επικοινωνίες, ωστόσο η επιθυμία για επιτυχία σας κάνει να εστιάσετε στους στόχους σας.

Παρθένος

Τυγχάνει, το «μαύρο φεγγάρι», να συμβαίνει μέσα στα πλαίσια του δικούς σας ζωδίου, με αποτέλεσμα να σας επηρεάσει άμεσα με μια δύναμη, που θα εκδηλωθεί κυρίως εσωτερικά. Κυριεύει η επιθυμία να γίνονται όλα στην εντέλεια με αποτέλεσμα να κλείσετε εκκρεμότητες του παρελθόντος που απαιτούν προσοχή. Παρ’ όλα αυτά, το φαινόμενο μπορεί να σας επηρεάσει, οδηγώντας σε μια εσωτερική σύγκρουση μεταξύ των επιθυμιών, των συναισθημάτων και την προσαρμογή του προγράμματος στις απαιτήσεις των ημερών.

