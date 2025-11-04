Αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνο του 2025, τι πρέπει να ξέρουμε για το εντυπωσιακό Φεγγάρι του Κάστορα.

Μετράμε αντίστροφα για την έλευση της Πανσελήνου Νοεμβρίου 2025, του γιγάντιου φωτεινού φεγγαριού του προτελευταίου μήνα της χρονιάς που θα πάρει δεσπόζουσα θέση στον ουρανό αύριο, Τετάρτη 5 του μήνα. Η πανσέληνος γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Κάστορα» θα είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή πανσέληνος του έτους.

Ο συμβολισμός και η ονομασία ως «Φεγγαριού του Κάστορα»

Την ονομάζουν Πανσέληνο του Κάστορα (Beaver Moon), σύμφωνα με τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι και οι κυνηγοί έστηναν παγίδες πριν παγώσουν τα νερά.Έτσι, η έλευση του Φεγγαριού του Κάστορα συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται.

Η Πανσέληνος σχηματίζεται στο ζώδιο του Ταύρου, ο οποίος σχετίζεται με τις αισθήσεις, την απόλαυση και την υλική ασφάλεια. Για περίπου 15-20 λεπτά, η Σελήνη θα λάμψει με πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πυκνότερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας. Θα είναι 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, καθώς θα βρίσκεται στο περίγειο της — το κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από την Γη (περίπου 356.500 χλμ.). Η Πανσέληνος αυτή ολοκληρώνει κύκλο της ο οποίος ξεκίνησε με την Νέα Σελήνη στις 21 Οκτωβρίου στον Ζυγό. Σε γενικές γραμμές η επιρροή της ενδέχεται να φέρει συναισθηματικές κορυφώσεις, αποκαλύψεις και εξελίξεις σε θέματα σχέσεων, οικονομικών και προσωπικών αξιών. Χρειάζεται όλο αυτό το διάστημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι διατηρούν παράνομες σχέσεις γιατί υπάρχει αισθητά ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις οι οποίες πολύ πιθανόν να γίνουν ανεξέλεγκτες.

Τι κάνει αυτή την πανσέληνο ξεχωριστή

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πανσέληνο, αλλά για την πιο κοντινή και φωτεινή στη Γη για το 2025, γεγονός που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο λαμπερή από κάθε άλλη φορά. Η πανσέληνος αυτή συμβαίνει τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της — δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και έως και 30% πιο φωτεινό από το συνηθισμένο. Καθώς ανατέλλει, η ατμόσφαιρα κοντά στον ορίζοντα διασκορπίζει το μπλε φως, αφήνοντας τις ζεστές πορτοκαλί και κεχριμπαρένιες αποχρώσεις να κυριαρχούν το γνωστό «χρυσό φεγγάρι».

Η Υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου δεν είναι απλώς ένα όμορφο φεγγάρι. Είναι η φωτεινότερη πανσέληνος του 2025, ένα σύμβολο σύνδεσης με τη φύση και το ρυθμό των εποχών. Αφήστε το φως της Υπερπανσέληνου του Κάστορα να φωτίσει τη νύχτα — και ίσως λίγο και τη σκέψη σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πανσέληνος Νοεμβρίου 2025: Οι λεπτομέρειες για να απολαύσετε την τελευταία και κορυφαία υπερπανσέληνο της χρονιάς

Όπως σημειώνουν οι λάτρεις της αστρονομίας η αυριανή Πανσέληνος του Νοεμβρίου (5/11) θα είναι μια εντυπωσιακή υπερπανσέληνος που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Δίχως υπερβολή, το ολόγιομο φωτεινό φεγγάρι του Κάστορα θα μας χαρίσει ένα καθηλωτικό ουράνιο θέαμα! Ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από την Υπερπανσέληνο του Κάστορα, τη μεγαλύτερη και πιο φωτεινή πανσέληνο της χρονιάς. Μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς η καλύτερη ώρα παρατήρησης είναι αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, την στιγμή εκείνη που το ολόγιομο φεγγάρι του μήνα ανατέλλει στον ορίζοντα, ντυμένο με χρυσαφένιες αποχρώσεις. Κοιτάξτε προς την ανατολή, λίγο μετά τη δύση του ήλιου. Καθώς ανεβαίνει ψηλότερα, το φεγγάρι θα μεταμορφώνεται από χρυσό-πορτοκαλί σε ασημένιο-λευκό.