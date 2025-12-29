«Προσωπική μου άποψη ότι είπα για Διεθνή Αμνησία και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σαφείς αιχμές κατά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Διεθνούς Αμνηστίας και του πλαισίου που διέπει τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης άφησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του για τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωπικές του απόψεις και όχι για θέσεις της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ωστόσο πως αντίστοιχες θέσεις εκφράζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπε, εννέα Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί, με επικεφαλής την πρωθυπουργό της Δανίας, έχουν ζητήσει την αναθεώρηση της προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο μεταναστευτικό, κατηγορώντας το για παρεμβάσεις στη λαϊκή κυριαρχία των κρατών.

«Δεν είναι ακροδεξιά θέση του Γεωργιάδη. Είναι άποψη εννέα πρωθυπουργών», τόνισε, δηλώνοντας πως συμφωνεί «με τα δύο χέρια» με τη σχετική επιστολή και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του που η Ελλάδα δεν την υπέγραψε.

Ο υπουργός άσκησε κριτική και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, σημειώνοντας ότι δεν τυγχάνει καθολικής αποδοχής και ότι αρκετές χώρες δεν το αναγνωρίζουν. Υποστήριξε πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στα κράτη να προστατεύουν αποτελεσματικά τα σύνορά τους, κάνοντας λόγο για μια «παράλογη» κατάσταση όπου, όπως είπε, δικαστικά όργανα και οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία επιβάλλουν τη βούλησή τους σε εκλεγμένες κυβερνήσεις.

«Ως βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου δεν δέχομαι να έρχονται βάρκες στην Ελλάδα. Δεν το θέλω και το λέω καθαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα οφείλει να σταθμίσει τα εθνικά της συμφέροντα, ακόμη και σε σχέση με τη συμμετοχή της σε διεθνείς θεσμούς.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα»

Εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Γεωργιάδης και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αιτήματα των αγροτών. Χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι οι αγρότες αρνούνται να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ έκανε λόγο για αιτήματα «παράλογα και ανεφάρμοστα», όπως η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας ή ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Παράλληλα, απέδωσε πολιτική καθοδήγηση των κινητοποιήσεων στο ΚΚΕ, μιλώντας για «σύμπτυξη ακροδεξιών και ακροαριστερών δυνάμεων» και κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι στηρίζει λαϊκιστικά τις κινητοποιήσεις. «Ταλαιπωρείται η χώρα και η οικονομία για παράλογα θέματα», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τα μπλόκα με τα τρακτέρ, ξεκαθάρισε ότι είναι αντίθετος στη χρήση βίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι όσοι κρατούν κλειστούς τους δρόμους θα απομονωθούν κοινωνικά.

Για το ενδεχόμενο κόμματος Καρυστιανού

Τέλος, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την κα Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε υπέρ της δημοκρατικής συμμετοχής, λέγοντας πως αν επιθυμεί να ιδρύσει κόμμα, «να το κάνει και να κριθεί από τον ελληνικό λαό». Εκτίμησε ωστόσο ότι ένα τέτοιο κόμμα θα απευθυνθεί κυρίως στην αντισυστημική ψήφο και θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τη Νέα Δημοκρατία.