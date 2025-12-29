η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και να αντιδρά με ευελιξία στις εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές.

Πρόωρο χαρακτήρισε οποιοδήποτε συμπέρασμα για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων ο Γιάννης Στουρνάρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να παραμείνει σε διαρκή ετοιμότητα ώστε να προσαρμόζει τη νομισματική της πολιτική ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Όπως ανέφερε, παρότι ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο του 2%, οι αβεβαιότητες και οι προκλήσεις που παραμένουν επιβάλλουν ευελιξία και αποφάσεις που θα λαμβάνονται με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία.

Σε συνέντευξή του στο Econostream, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σημείωσε ότι τα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων είναι κατάλληλα και συμβατά με τη δέσμευση της Τράπεζας στον συμμετρικό στόχο του 2% για τον πληθωρισμό. Οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβολές, όπως είπε, δείχνουν ότι η μελλοντική εξέλιξη των τιμών κινείται γενικά εντός αυτού του πλαισίου, χωρίς αυξημένο κίνδυνο επίμονης απόκλισης, έως το τέλος του ορίζοντα προβολής.

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είναι προς το παρόν ενδεδειγμένη, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να συγκλίνει προς τον στόχο μεσοπρόθεσμα, παρά τις ήπιες καθοδικές αποκλίσεις που καταγράφονται στις προβολές για το 2026 και το 2027. Παράλληλα, τόνισε ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ εμφανίζει ανθεκτικότητα, στοιχείο που αποτυπώνεται και στις προβλέψεις για σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το γεγονός πως η τρέχουσα πολιτική κρίνεται κατάλληλη δεν σημαίνει ότι τα βασικά επιτόκια είναι «κλειδωμένα». Όπως επεσήμανε, οι νομισματικές αρχές παρακολουθούν στενά τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και παραμένουν έτοιμες να αντιδράσουν άμεσα, είτε με αυξήσεις είτε με μειώσεις επιτοκίων, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. «Οι αποφάσεις μας θα συνεχίσουν να λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, χωρίς προδέσμευση σε συγκεκριμένη πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα μπορούσε να είναι ανοδική, απάντησε ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία είναι τόσο ανοδικοί όσο και καθοδικοί και ότι, με δεδομένο το περιβάλλον αβεβαιότητας, είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν επιβράδυνση της δυνητικής ανάπτυξης και πιθανή μείωση του φυσικού επιτοκίου, επισημαίνοντας όμως ότι το ενδεχόμενο αυτό παραμένει αβέβαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση χάραξης πολιτικής.

Ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε πάντως συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της ζώνης του ευρώ, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη στηρίζεται στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση και στον δυναμικό τομέα των υπηρεσιών. Όπως είπε, οι επενδύσεις στην τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, αναμένεται να συμβάλουν θετικά, ενώ σημαντική ώθηση εκτιμάται ότι θα δώσουν και οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες σε άμυνα και υποδομές.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για τις προκλήσεις που απορρέουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις εμπορικές εντάσεις, τονίζοντας ότι η πλήρης επίδραση της αύξησης των δασμών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στον πληθωρισμό, θα φανεί με την πάροδο του χρόνου. Επικαλούμενος την πρόσφατη Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, σημείωσε ότι οι υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές και η χαμηλή μεταβλητότητα ενδέχεται να μην συνάδουν με το επίπεδο των αβεβαιοτήτων, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αντανακλούν τις προσδοκίες για τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία.

Καταλήγοντας, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι στο σημερινό περιβάλλον δεν υπάρχει βεβαιότητα για μια προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων. Όπως είπε, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και να αντιδρά με ευελιξία στις εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές, με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.